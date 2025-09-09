Transmilenio hoy: anuncian cierre de estación en avenida NQS de Bogotá por disturbios

En la tarde de este martes 9 de septiembre, Transmilenio anunció el cierre de la estación Universidad Nacional por disturbios de manifestantes. Por el momento, los biarticulados llevan a cabo procesos de contraflujo en la zona para evitar complicaciones a los usuarios a poco tiempo de que inicie la hora pico en Bogotá.

"Los buses salen al carril mixto desde la avenida NQS con carrera 33, en sentido sur - norte. Los buses activan contraflujo desde la estación Campín - UAN, en sentido norte - sur", dio a conocer Transmilenio.

Actualización



⏰#TMAhora: (4:00 p. m.)



📍Avenida NQS con calle 45



⚠️Servicios de TransMiZonal activan desvíos preventivos.



📍Vía al Llano con carrera 6c este



🔀Rutas de TransMiZonal y alimentación siguen desviando.



📍Calle 72 con carrera 11



✅Servicios duales transitan por… pic.twitter.com/Fn3Qw9YutU — TransMilenio (@TransMilenio) September 9, 2025

La Secretaría de Gobierno de Bogotá dio a conocer las causas de dichos disturbios: acorde con lo que dio a conocer la entidad, un grupo aislado de sujetos encapuchados, quienes al parecer portan objetos contundentes, salieron a bloquear el corredor vial frente a la Universidad Nacional. "Grupo aislado sale por la carrera 30 y del Agustín Codazzi, se evidencia el porte de objetos contundentes", dio a conocer la entidad.



Por el momento, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) se encuentra interviniendo para restablecer la movilidad en la zona.

Noticia en desarrollo...