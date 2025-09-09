Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Colapso en TransMilenio en la mañana de este martes 9 de septiembre: esto se sabe

Colapso en TransMilenio en la mañana de este martes 9 de septiembre: esto se sabe

Este martes 9 de septiembre el sistema de transporte público de Bogotá se ha visto afectado por varios hechos como buses varados y manifestaciones, colapsando el tránsito normal en la ciudad.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 09, 2025 11:21 a. m.
Imagen de referencia de estación de TransMilenio.
Foto: TransMilenio