Colapso en TransMilenio en la mañana de este martes 9 de septiembre: esto se sabe

La empresa TransMilenio ha tenido varios problemas en su operación de hoy debido a varios inconvenientes ajenos a la actividad habitual. Se informó sobre las 7:50 a. m. que "por bus con fallas técnicas, la flota sale al carril mixto en sentido occidente - oriente después de la estación Escuela Militar para agilizar el paso" en la Calle 80 con Avenida NQS.

Hasta pasadas las 9:00 a. m. se mantuvo un bloqueo en esta parte del sistema de transporte debido al bus de TransMilenio varado. "El servicio de grúa retira al bus del punto. Se normaliza el paso y la flota retoma su tránsito por el carril exclusivo. A nuestra comunidad usuaria, gracias por su comprensión y colaboración para superar la situación de la manera más rápida y segura", se lee en un informe de la empresa.

Sobre las 10 de la mañana se informó sobre otra novedad importante que está afectando el tránsito de los buses alimentadores en la Vía al Llano con carrera 6C este. "Por manifestación ajena a la operación, las rutas de TransMiZonal y de alimentación en el sector activan desvíos".



Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL