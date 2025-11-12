En vivo
BOGOTÁ / Indignación por hombre que vende en estación de TransMilenio cachorros de solo días de nacidos

Indignación por hombre que vende en estación de TransMilenio cachorros de solo días de nacidos

En redes sociales ha circulado un video en el que se evidencia la presunta venta de cachorros de apenas días de nacidos en los alrededores de la estación San Mateo, en el municipio de Soacha.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de nov, 2025
Venta de cachorros en la estación San Mateo
Google Maps / X: @PlataformaALTO

