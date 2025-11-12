Indignación por hombre que vende en estación de TransMilenio cachorros de solo días de nacidos

En el municipio de Soacha, municipio aledaño a Bogotá, específicamente en la estación de TransMilenio San Mateo, ha crecido la indignación en la ciudadanía debido a la venta de cachorros con solo días de nacidos dentro del sistema de transporte público.



De acuerdo con un video publicado este miércoles en la red social X por la 'Plataforma Alto', que defiende a los animales, se puede ver cómo un hombre se encuentra conversando con dos oficiales de Policía mientras sostiene al animal en brazos y las crías con unos cuantos días de nacidos están dentro de una caja de cartón para, al parecer, su comercialización.

"La mamita está en malas condiciones", se lee en la publicación, en la además afirman que el sujeto "siempre se ubica en el mismo lugar a vender cachorritos, los mantiene en una caja de cartón aguantando frío y hambre, la Policía ya sabe de su presencia pero no ha actuado".

No es la primera vez que se comercializan animales en TransMilenio

Esta no es la primera vez que se hace negocio dentro de las instalaciones de TransMilenio con animales, debido a que en el pasado mes de septiembre de este año, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal intervino en la estación Ricaurte, en el centro de Bogotá, donde un sujeto fue visto ofreciendo perros que tenían aproximadamente cinco días de nacidos al momento del hecho y que, según algunos testigos, el hombre ofrecía los animales por un precio entre 500 mil y 700 mil pesos.



Las reacciones ante la venta de animales en la estación

Aunque en el video se puede apreciar a varias personas que se acercan con curiosidad a ver los animales, en redes sociales se ha generado una ola de comentarios referentes a esta situación, ya que algunos usuarios califican como "malos emprendimientos" este tipo de acciones y defienden que "las mascotas no se deben comprar".

Cabe señalar que, de momento, TransMilenio no se ha pronunciado sobre este caso.



Reportan la venta de cachorritos de apenas días de nacidos en alrededores de la estación San Mateo, Transmilenio 🆘



La mamita está en malas condiciones.

Por favor, difundir para encontrar a este sujeto que se lucra a costillas de las pobres perritas a las que usa como máquinas… pic.twitter.com/oiIoIwbUqF — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) November 12, 2025

