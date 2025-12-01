Video| Así se ve el interior de la casa de Mauricio Leal, cuatro años después de su muerte

El pasado 21 de noviembre se cumplieron cuatro años del crimen que estremeció a Colombia, el asesinato del reconocido estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, cuyos cuerpos fueron hallados en su vivienda en La Calera en medio de un violento. El caso derivó en la condena de 55 años contra Jhonier Leal, hermano del estilista, quien actualmente permanece recluido en la cárcel de alta seguridad La Tramacúa, en Valledupar.



Aunque el proceso judicial parecía haber llegado a una conclusión, el tema recobró relevancia este fin de semana debido a un nuevo episodio del programa Expediente Final, dirigido por Diva Jessurum y emitido por Caracol Televisión. En este informe se revelaron detalles inéditos que rodearon el doble homicidio.

Uno de los testimonios más llamativos fue el de Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio y Jhonier, quien también se encuentra privado de la libertad desde hace varios años por un caso de abuso sexual a menor de edad. A pesar de su situación jurídica, Carlos Andrés accedió a hablar desde prisión sobre episodios que, según él, podrían aportar nuevas perspectivas sobre la conducta de su hermano antes y después del crimen.

En su relato, Carlos Andrés aseguró que la captura de su hermano lo tomó completamente por sorpresa. “Antes de que le dieran orden de captura yo nunca sospeché de él. Yo sabía que le demostraba mucho amor a mi mamá”, afirmó. Sin embargo, confesó que solo con el paso del tiempo empezó a reconocer ciertos comportamientos extraños que entonces no había interpretado.



Recordó, por ejemplo, la reacción "fría" con la que, según él, Jhonier le informó la tragedia. “Yo le pregunté ‘¿cómo así que mataron a mi mamá y a mi hermano?’ y él me respondió: ‘Sí, Andrés, mataron a mi mamá y a mi hermano’. Ya. Sin ningún gesto de tristeza, como si no fuera de la familia”, relató.



Además, aseguró que hubo conversaciones antes del crimen en las que Jhonier manifestaba preocupaciones económicas, especialmente por deudas con bancos. Según el testimonio, al sugerirle que pidiera apoyo a Mauricio, su hermano respondió de manera abrupta, criticando los gastos y el estilo de vida del estilista.

Carlos Andrés, quien podría recuperar su libertad en un año y medio, aseguró que teme por su vida ante la posibilidad de convertirse en el heredero principal de la fortuna de su madre y su hermano. "Si le fue capaz de hacer eso a mi mamá (…) ¿qué no puede hacer conmigo?", expresó. Incluso ha manifestado su intención de dejar constancia legal en caso de que algo le ocurra.



Revelaciones en el caso de Mauricio Leal

Uno de los puntos más importantes del caso fue el hallazgo de un video encontrado en el teléfono celular de Mauricio Leal, el cual no hizo parte del proceso judicial. Se trataría, según el programa, de la última grabación registrada en el dispositivo. En las imágenes, Mauricio aparece mostrando heridas con arma cortopunzante y junto a él, su madre ya sin vida.

La abogada de Carlos Andrés, Erika Sanguinetti, sostiene que este registro habría sido grabado bajo coacción. "Ese video no lo sacaron las audiencias porque ese video lo hubiera incriminado más a él", afirmó el hermano menor. La defensora también aseguró que el material podría probar tortura y manipulación antes de la muerte del estilista.

A estas revelaciones se sumó la aparición de una libreta con anotaciones enigmáticas cuyo autor no ha sido confirmado pero se presume que podría ser de alguno de los dos hermanos. Las frases allí consignadas aluden a sentimientos de traición, soledad y reproches. "Todo fue una farsa. Te culturizas leyendo revistas que hablan de moda y pequeños secretos que rinden cultos solo a tu cuerpo.", "Te llevo en el pensamiento más no en el corazón", son algunas de las palabras que se leen



Así se ven actualmente los bienes de Mauricio Leal

El capítulo más reciente de Expediente Final también mostró el estado actual de los bienes del estilista, evidenciando un panorama desolador. Esta semana se venció el plazo otorgado por el cementerio Jardines de Paz, en Bogotá, para cancelar el contrato del lote donde reposan los restos de Mauricio y su madre. Ante la falta de recursos, la abogada Erika Sanguinetti interpuso una acción de tutela solicitando que la Sociedad de Activos Especiales (SAE), administradora actual del patrimonio de Leal, asuma el costo de las tumbas.

Según explicó la jurista, la situación llegó al borde de que los restos fueran exhumados debido a que el contrato de arrendamiento finalizó el pasado 26 de noviembre. En un inicio, una tercera persona había asumido el pago de los lotes funerarios, pero al culminar ese acuerdo, la familia quedó sin alternativas inmediatas para evitar la exhumación.

El problema radica en que todos los bienes de Mauricio y de su madre permanecen con medidas cautelares, pues hacen parte de un proceso de extinción de dominio iniciado por la SAE. Por esta razón, legalmente no han podido ser utilizados para cubrir gastos funerarios ni para adquirir de manera definitiva las tumbas. El cementerio, sin embargo, concedió una prórroga mientras la defensa busca recaudar los fondos necesarios.

“Tenemos que pagar (…) para que no me saquen a mi familia y ahí me les tiran una fosa común. Yo no puedo permitir esto”, manifestó el medio hermano.

El programa también tuvo acceso al inmueble donde vivió Mauricio Leal y que hoy permanece en completo abandono. De acuerdo con Diva Jessurum, los bienes del estilista se encuentran deteriorándose “a pasos agigantados”. En la que alguna vez fue una casa vibrante y llena de vida, ahora solo queda un fuerte olor a formol, un ambiente silencioso y el plato vacío de las dos mascotas del estilista, que hoy están bajo el cuidado de personas cercanas que decidieron hacerse cargo de ellas.

