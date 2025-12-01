Movilidad Bogotá en vivo | Disturbios en la calle 26 afectan varias estaciones de TransMilenio

Disturbios en inmediaciones de la Universidad Nacional sobre la calle 26 han generado en la tarde de este lunes afectaciones en la movilidad. Además del tránsito en el carril mixto, algunas estaciones de TransMilenio presentan cierres temporales.



De acuerdo con TransMilenio, la flota troncal realiza retornos en Corferias y Avenida Rojas. También aseguró que las estaciones Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre - El Greco y El Tiempo - Cámara de Comercio suspenden operación temporalmente. Además, la empresa informó que las rutas de TransMiZonal realizan desvíos.



5:39 p. m.: Cierres viales en la avenida El Dorado

La Secretaría de Movilidad informó que se implementó el cierre vial en la avenida El Dorado con Carrera 33, en sentido oriente-occidente, debido a una manifestación. En el sector, el Grupo Guía y agentes civiles apoyan la gestión del tráfico.

Como rutas alternas, la entidad recomendó utilizar la Avenida Américas con Carrera 40 y/o la Circunvalar con Calle 53.



Vías alternas por la calle 26

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informa que los manifestantes bloquean nuevamente la calzada rápida y lenta de la Calle 26 en sentido occidente, lo que ha llevado a implementar cierres en el intercambiador de la Carrera 45 y en la Carrera 60. Hacia el oriente, también se reportan cierres en la Carrera 68 y en el intercambiador de la Carrera 69.

Como vías alternas, indicó la entidad, se recomienda utilizar la Carrera 68 para desplazamientos occidente-oriente y la Carrera 50 para el sentido oriente-occidente.



