Balacera y millonario robo en centro comercial de Bogotá deja un herido; se llevaron valiosas joyas

En la tarde de este lunes 1 de diciembre se reportó el millonario robo de una joyería, ubicada en un centro comercial de Bogotá. Según se reportó inicialmente, todo aconteció cuando un grupo de alrededor de cinco delincuentes ingresaron a este establecimiento de Chapinero, intimidaron al tendero, rompieron vitrinas y se llevaron las joyas. Estas, acorde con lo reportado, estarían avaluadas en cerca de 30 millones de pesos.

Una vez cometieron el hurto, los delincuentes iniciaron su huida y dispararon para intimidar a quienes los rodeaban, lo que provocó que un transeúnte que presenció el incidente resultara herida en una de sus piernas. Actualmente, esta víctima se encuentra fuera de peligro.

Tan pronto se reportó el incidente, las Policía Metropolitana de Bogotá activó todos sus dispositivos para ubicar a los responsables, quienes continúan prófugos. Se ha hecho una trazabilidad y revisión detallada de cámaras de seguridad para ubicar a estos delincuentes y ponerlos a disposición de las autoridades competentes.



El incidente ocurre pocos días después del intento de robo acontecido en un centro comercial de Bucaramanga, en el que un grupo de delincuentes también intentó ingresar a una joyería. Ante la reacción oportuna de las autoridades, los ladrones desataron una balacera que dejó un policía y un presunto atracador fallecidos.



Noticia en desarrollo...