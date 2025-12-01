En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
GOL DE JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Balacera y millonario robo en centro comercial de Bogotá deja un herido; se llevaron valiosas joyas

Balacera y millonario robo en centro comercial de Bogotá deja un herido; se llevaron valiosas joyas

Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias de lo ocurrido. Por el momento los uniformados hacen trazabilidad de cámaras para dar con los responsables.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Robo en Bogotá
Las autoridades se encuentran en el punto. -
Foto: redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad