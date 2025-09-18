Doloroso relato de padre de Nairkel, niño asesinado a golpes en Medellín: "Verlo por última vez"

El cuerpo de Nairkel, el niño de cuatro años que falleció tres días después de ser brutalmente golpeado, al parecer, por su padrastro, continúa en la ciudad de Medellín. Su padre, un ciudadano venezolano que tuvo que regresar a su país, pidió ayuda para repatriar el cuerpo de su hijo y verlo por última vez.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El menor de edad, que residía con su madre en Medellín, Antioquia, sufrió graves heridas el pasado sábado 13 de septiembre y falleció el martes en la tarde tras estar internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. "Luchó durante tres días para mantenerse con vida. No pudo más", dijo el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, al anunciar que el niño había fallecido.

"Los golpes que le generaron tantas heridas, acabaron con su vida. Fue asesinado. Alias Lámpara de la estructura criminal Los Mondongueros fue el responsable de este acto criminal. Ya está capturado y pagará por esto. Qué dolor evidenciar la violencia en contra de nuestros niños. Hay que hacer una reflexión como sociedad. Gracias al personal médico y asistencial del Hospital General de Medellín por cuidarlo e intentar salvar su vida", escribió Gutiérrez en su cuenta de X.



El padrastro del niño, señalado de ser el agresor, fue identificado como Cristian Alexis González Gallego o alias Lámpara. De acuerdo con las autoridades, el sujeto hace parte de la estructura criminal Los Mondongueros que opera en Medellín. El hombre fue capturado en la tarde del domingo y su judicialización se dio al siguiente día. La Fiscalía General de la Nación le solicitó a un juez penal de control de garantías que le impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario.

Publicidad

Lea: Los detalles del caso de niño asesinado a golpes, al parecer, por su padrastro en Medellín



¿Qué dijo el padre biológico de Nairkel?

El padre del menor fallecido, Rafael Adrián Botía, habló para Noticias Caracol y pidió ayuda para repatriar el cuerpo de su hijo a su natal Venezuela. A través de chats con otra persona y a los que tuvo acceso este medio, Botía expresó su preocupación por posibles maltratos a su hijo por parte de González Gallego, un pedido de auxilio que no llegó a tiempo.

"No tengo muchas palabras que dar, muchas palabras que decir más que justicia y que se haga lo que se tenga que hacer y lo lo debido para que mi hijo descanse en paz y se haga justicia. (...) Muy muy triste por esto que pasó, por esto que sucedió y la verdad estamos haciendo lo posible para que mi hijo pueda ser trasladado acá. Ayúdenme, ayúdenme a que a mi bebé yo pueda verlo por última vez", dijo el hombre.

Publicidad

Botía reveló que en ocasiones ya había manifestado preocupación por el hecho de que su hijo se viera envuelto en medio de una violencia intrafamiliar provocada por González Gallego. Este hombre señalado del asesinato de Nairkel ya había sido condenado por homicidio simple, pero esa decisión judicial se encontraba suspendida.

Al padrastro del niño, conocido también como alias Lámpara, "le figuran siete antecedentes judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, fabricación, porte o tráfico estupefacientes. Además, haber sido condenado por homicidio simple, también tenía condenas por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento ilegal, desplazamiento forzado y extorsión", de acuerdo al general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El procesado fue enviado a prisión en el caso de Nairkel por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. Sin embargo, esta decisión deberá cambiar dado que fue tomada antes de conocerse la muerte del niño. "Ya no será por tentativa de homicidio, sino por el homicidio pleno en este sujeto de especial protección, que estaba en una situación de indefensión o inferioridad. Eso posibilita la variación de la imputación para ser comunicada", dijo el abogado Esteban Manco. Según datos de la Alcaldía de Medellín, a hospitales de la ciudad llegan cada mes cerca de 30 niños con signos de violencia física y violencia sexual.

MATEO MEDINA ESCOBAR/ALFONSO CÁRCAMO (MEDELLÍN)

NOTICIAS CARACOL