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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Interceptación telefónica fue clave para hallar minas antipersonal del Eln ocultas en dos mulas

Interceptación telefónica fue clave para hallar minas antipersonal del Eln ocultas en dos mulas

Una interceptación telefónica clave permitió a las tropas de la Séptima División ubicar a la comisión armada en la vereda Tirana, en el municipio de Anorí, Antioquia.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 9 de nov, 2026
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Minas antipersonal del Eln ocultas en dos mulas fueron interceptadas por el Ejército en Antioquia

El terrorismo intenta por todos los medios burlar a las autoridades, pero el Ejército Nacional en Antioquia interceptó dos mulas cargadas con explosivos del Eln. Una interceptación telefónica fue clave para ubicarlas. "Vea, hermano. Eso coja dos, tres bestias, móntele las yucas, móntele las pepas, eso tanta mula que pasa por ahí no las van a esculcar", así, por medio de radios de comunicación presuntos integrantes del Eln daban órdenes.

Al parecer le ordenaban a la comisión capitán Mauricio del grupo armado, en el Nordeste de Antioquia, para que camuflaran dentro de dos mulas de carga un lote de explosivos con minas antipersonal. "Eso tiene que mirar, hermano, que queden parecidas a las de todos los vecinos para que no hagan colocar sospecha ahí", se escucha decir en una grabación.

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Sobre la vereda Tirana del municipio de Anorí, tropas de la Séptima División lograron ubicar e iniciar combates con la comisión del Eln que caminaba de civil, pero con fusiles y con animales cargados de explosivos. "Los cuales venían cargados con más de 100 minas antipersona y abundante material de explosivos", explicó en unas declaraciones el coronel Carlos Alonso Romero Molina, comandante del Batallón de Infantería No. 42.

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Los dos animales habían sido robados previamente a un campesino. Según el Ejército, el frustrado ataque afectaría a más de 100 personas en la zona. De acuerdo con información oficial las minas antipersonal iban a ser instaladas en caminos veredales, zonas boscosas y al lado de ríos donde frecuentan campesinos y sobre todo menores de edad.

ALFONSO CÁRCAMO
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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