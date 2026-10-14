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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Coronel Carlos Alberto Feria, exjefe de seguridad de Gustavo Petro, fue retirado de la Policía

Coronel Carlos Alberto Feria, exjefe de seguridad de Gustavo Petro, fue retirado de la Policía

El coronel habría estado vinculado al polígrafo practicado a Marelbys Meza, exniñera de la casa Laura Sarabia, y fue imputado por peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad de Gustavo Petro, fue retirado de la Policía
Coronel Carlos Feria fue expulsado de Estados Unidos -
Noticias Caracol

Este miércoles se conoció que el coronel Carlos Alberto Feria, quien fue jefe de seguridad del expresidente Gustavo Petro, fue retirado de la Policía Nacional. El uniformado habría estado relacionado con un supuesto polígrafo irregular que le habían hecho a a Marelbys Meza, exniñera que trabajaba en la casa de Laura Sarabia, y fue imputado por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. El gobierno de Abelardo de la Espriella, por medio del Ministerio de Defensa, notificó al coronel hace 24 horas, mientras él se encontraba ejerciendo su cargo en la Escuela Superior de Capacitación de la Policía Nacional, en el sur de Bogotá.

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La noticia de la salida del coronel Feria se da a conocer un mes después de que la Fiscalía General de la Nación imputara a Laura Sarabia, exjefa de gabinete durante la presidencia de Petro, por los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso, cargos que no fueron aceptados por Sarabia.

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En el caso del polígrafo de la exniñera, se está definiendo un posible conflicto jurisdiccional para establecer si el proceso en contra del coronel seguía en justicia ordinaria o en justicia penal.

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