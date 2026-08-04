Capturados por caso María Camila Potosí se ríen durante audiencia: fiscal dice que "no hay respeto"

Un video de la audiencia de imputación de cargos contra los cinco señalados por el crimen de María Camila Potosí ha desatado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios califican como "descarado" e "indignante" el comportamiento de los procesados durante la diligencia judicial. En las imágenes se observa cómo algunos de los acusados, con parte de sus rostros cubiertos, realizan gestos que han sido interpretados como risas mientras la Fiscalía reconstruía los hechos del caso.

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En la grabación también se logra escucha el momento en el que el fiscal interrumpe su intervención para advertir la actitud de los presentes. "No hay respeto por la víctima", se le escucha decir antes de la situación. Instantes después, se escucha un breve silencio, para luego manifestar ante el juez: "Yo aprecio risas en la sala de audiencia, señor juez".

Frente a esa observación, el juez respondió: "No lo he notado, sin embargo, tal como se hizo ayer, por favor mantener el orden, la compostura y el respeto con la diligencia y con las partes".



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La Fiscalía reconstruyó el crimen durante la audiencia

Durante la diligencia, la Fiscalía presentó la reconstrucción de los hechos relacionados con el asesinato de María Camila Potosí. Según el ente acusador, la joven fue engañada para llegar hasta una vivienda donde, de acuerdo con la investigación, se ejecutó un plan para arrebatarle a la bebé que llevaba en su vientre.



El fiscal calificó el caso como un hecho "inhumano" e "infame" y sostuvo que, según las investigaciones, la víctima fue retenida durante cerca de seis horas antes de ser asesinada.



En su exposición afirmó que el crimen implicó "no solo causarle la muerte, sino quedarse con su hija, como si los seres humanos fuésemos mercancía".

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La Fiscalía también señaló que Yulieth Cecilia Angulo Escobar habría sido la determinadora del plan criminal y que, presuntamente, pretendía hacer pasar a la bebé como su propia hija para continuar con una relación sentimental.

¿Cómo habría ocurrido el ataque?

Según la reconstrucción presentada ante el juez, María Camila Potosí llegó al inmueble tras ser convencida con el supuesto ofrecimiento de acudir a una pañalera. Una vez allí, de acuerdo con la investigación, los presuntos responsables le revelaron el plan para quitarle a su hija.

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Al negarse, explicó la Fiscalía, comenzó una serie de actos de violencia. El fiscal aseguró que la joven fue retenida, dominada y sometida, además de ser privada de sus medios de comunicación y de su capacidad de movilizarse.

Durante la audiencia también expresó que "María Camila se defendió y se defendió a muerte", al referirse a la resistencia que, según la investigación, opuso la víctima.

Mientras el representante del ente acusador exponía estos detalles, fue cuando llamó la atención por la actitud de algunos de los procesados, al considerar que no mostraban respeto durante el desarrollo de la diligencia.

Cinco procesados permanecen en prisión preventiva

Los cinco capturados fueron enviados a prisión el pasado 2 de agosto mientras avanza el proceso judicial. Ninguno aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, que incluyen feminicidio agravado, secuestro simple, ocultamiento y desaparición forzada, además de alteración de elemento material probatorio.

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Los procesados son Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes permanecen privados de la libertad desde el 30 de julio tras diligencias de registro y allanamiento realizadas en el Valle del Cauca.

El juez consideró que los cinco representan un peligro para la sociedad y ordenó que continúen privados de la libertad mientras avanza el proceso.

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De acuerdo con la investigación, tras las capturas el CTI y la Policía hallaron en una zona boscosa de Cali restos que corresponderían a Alahia, la bebé de María Camila Potosí.

Según expertos citados en el caso, si los procesados llegaran a ser vencidos en juicio, podrían enfrentar una condena cercana a los 60 años de prisión, dependiendo del resultado del proceso y de las decisiones judiciales que se adopten durante el desarrollo del caso.