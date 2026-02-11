Capturan a alias Chucha grande, señalada de extorsionar a hombres que le enviaban fotos íntimas

Las autoridades capturaron en Barranquilla a Marelbis Lozano, una mujer conocida con el alias de Chucha Grande, investigada por una serie de extorsiones que iniciaban con conversaciones virtuales con hombres le enviaban fotos íntimas. Una vez obtenía el material, la mujer iniciaba exigencias económicas bajo la amenaza de difundir las imágenes en redes sociales o enviarlas a familiares de las víctimas.

Alias Chucha Grande extorsionaba a sus víctimas con sus fotos y videos íntimos

De acuerdo con los reportes, alias Chucha Grande contactaba a sus víctimas a través de redes sociales. Tras intercambiar mensajes, ganaba confianza suficiente para que los hombres le compartieran material íntimo. Cuando contaba con las fotografías, enviaba mensajes con exigencias económicas y amenazas sobre publicar el contenido si no recibía el dinero solicitado. Esta modalidad es similar a otros casos recientes de extorsión digital registrados en Colombia, donde los delincuentes manipulan la interacción virtual para obtener material sensible y luego usarlo como herramienta de intimidación.

El caso de alias Chucha Grande se suma a un número creciente de capturas por delitos asociados a la llamada “sextorsión”, una práctica que incluye amenazas, chantajes y exigencias de dinero usando material íntimo como mecanismo de presión. En Bogotá, por ejemplo, las autoridades han capturado redes dedicadas a este tipo de delito, cuyos integrantes operaban de manera similar, estableciendo contacto a través de plataformas digitales, ganándose la confianza de las víctimas y luego exigiendo pagos bajo intimidación.



Aunque aún no se han entregado cifras oficiales sobre el número de afectados en el caso de alias Chucha Grande, las autoridades confirmaron que existen varias denuncias en curso y que los investigadores avanzan en la verificación de nuevas víctimas. El operativo en el que fue capturada se desarrolló luego de un seguimiento basado en comunicaciones y transacciones vinculadas a la extorsión. La mujer quedó a disposición de la Fiscalía para responder por los cargos correspondientes.



La captura también coincide con las advertencias de organismos de seguridad sobre el aumento de casos de extorsión digital. Las autoridades han reiterado en diferentes oportunidades que este tipo de delito se alimenta de la confianza que generan los perfiles en redes sociales, lo que facilita que las víctimas compartan información que luego se convierte en herramienta de intimidación. En varios casos, las víctimas son hombres que desconocen que han sido contactados por personas que actúan con intenciones delictivas.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL