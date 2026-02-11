Advierten sobre mordeduras de serpientes tras fuertes lluvias en Colombia: "Se podría incrementar"

El Instituto Nacional de Salud (INS) alertó a las entidades territoriales sobre las mordidas de serpientes en las personas en las diferentes regiones de Colombia y a mantener las reservas de los sueros antiofídicos. La entidad aseguró que debido a la situación de lluvias es posible que aumente la cantidad de casos.

"En lo corrido de este 2026, se han registrado 436 accidentes por mordedura de serpiente", se lee en un comunicado del INS, que además es productor público de antivenenos -acorde a la normatividad vigente, decreto 386 de 2018 y la circular 048 de 2022. La organización "reitera su llamado a las entidades de salud para que anticipen y gestionen oportunamente la adquisición de antivenenos, con el fin de garantizar una atención adecuada y oportuna para salvar vidas".



Los datos de este año han sido medidos entre 1 de enero y el 3 de febrero, lo que en promedio se han presentado 13 accidentes de este tipo al día. "Ante la actual temporada de lluvias que afecta a varios departamentos del país, con zonas inundadas y afectaciones en áreas urbanas y rurales, el Instituto Nacional de Salud (INS) advierte que el riesgo de accidentes causados por animales ponzoñosos se podría incrementar en medio de este contexto", advirtieron desde la entidad.



El INS aseguró que cada año fabrica entre 20.000 y 30.000 viales para atender este tipo de situaciones. De acuerdo con datos preliminares, el año pasado se reportaron 5.374 accidentes ofídicos en el país, que cobraron la vida de 38 personas. "Se reportaron por incidencia, es decir, por número de habitantes, en Vaupés (58 casos) y Guaviare (100), encabezando la lista de accidentes ofídicos por 100.000 habitantes. El departamento que mayor número de casos reportó fue Antioquia, con 622, seguido de Norte de Santander, 359; Cesar, 330 y Córdoba con 309", agregaron.

¿Cuánto cuesta un antiveneno para una mordedura de serpiente en Colombia?

El INS aseguró que el valor establecido se hace público ya que terceros han llegado hasta quintuplicar el costo de los medicamentos.



Suero antiofídico polivalente : para atender accidentes por mordedura de género Bothrops sp (talla x, mapaná, pelo de gato, patoco, cabeza de candado o cuatro narices) y mordeduras de Crotalus sp (cascabel). Este antiveneno, caja 2 viales, x 10 ml c/u, tiene un costo de $478.000.

: para atender accidentes por mordedura de género Bothrops sp (talla x, mapaná, pelo de gato, patoco, cabeza de candado o cuatro narices) y mordeduras de Crotalus sp (cascabel). Este antiveneno, caja 2 viales, x 10 ml c/u, tiene un costo de $478.000. Antiveneno anticoral polivalente: para las Micruris sp (coral, rabo de ají). Este antiveneno, caja 1 vial x 10 ml, tiene un costo de $417.000.

Recomendaciones para evitar ser mordido por una serpiente

El INS también compartió una serie de recomendaciones para evitar ser mordido por una serpiente, en especial con las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días en Colombia:



Evitar caminar o permanecer en aguas estancadas o zonas inundadas, especialmente descalzo o con calzado abierto.

Usar botas de caucho, pantalón largo y guantes al transitar o realizar labores de limpieza en áreas inundadas.

No introducir manos ni pies en huecos, debajo de escombros, muebles o acumulaciones de residuos sin revisar previamente.

Revisar y sacudir ropa, calzado, cobijas y colchones antes de utilizarlos, especialmente si estuvieron en contacto con el agua.

En caso de una mordedura por favor asistir a una institución de salud, lo más pronto posible.