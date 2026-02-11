Atacan con fusiles y explosivos la estación de policía en El Carmen, Norte de Santander

El municipio de El Carmen, en Norte de Santander, amaneció nuevamente bajo fuego. En la madrugada de este miércoles 11 de febrero de 2026, se registró un nuevo ataque armado contra la Policía Nacional. El hostigamiento, que incluyó el uso de fusiles y explosivos se produjo tanto en el casco urbano como en el corregimiento de Guamalito, uno de los puntos más golpeados por la violencia reciente en el departamento.

Las autoridades confirmaron que el ataque fue ejecutado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo que en los últimos días ha intensificado las acciones armadas en esta región del Catatumbo. Según los reportes iniciales, los agresores emplearon francotiradores, drones cargados con explosivos y artefactos improvisados instalados en puntos estratégicos. Estas tácticas han dificultado la respuesta de los uniformados, que en el casco urbano del municipio son apenas nueve.



"Disparos en la mitad de la población civil": Luis Fernando Patiño, consejero del Departamento de Paz

Luis Fernando Patiño, consejero del Departamento de Paz, contó en Noticias Caracol que “lamentablemente, hoy por tercer día consecutivo, el municipio de El Carmen está siendo hostigado por actores armados. Hemos tenido un policía fallecido. Los disparos se están dando en medio de la población civil, y ahí está el colegio. Más de 400 niños que no han podido iniciar sus clases por obvias razones. Los padres de familia sienten temor”.



“Les solicitamos a los actores armados que detengan de inmediato el fuego y que se respete el derecho internacional. Allí está nuestra fuerza pública haciendo frente a este ataque que se está dando desde esta mañana”, agregó Patiño.



Este nuevo hostigamiento se produce en medio de graves hechos violentos contra la fuerza pública en El Carmen. Dos días antes, el lunes 9 de febrero, un subintendente de la Policía, Andrés Felipe de la Hoz, fue asesinado por un francotirador mientras protegía la subestación de Guamalito en medio de otro ataque armado atribuido también al ELN. Mientras el uniformado era atendido y se intentaba evacuarlo en helicóptero, el aeronave fue atacada desde las laderas, impidiendo el traslado y agravando la situación.

La subestación de Policía de Guamalito ya había sido blanco de un ataque con fusil y explosivos el lunes, cuando un miembro de la institución resultó herido. En esa ocasión, los agresores emplearon un fusil de largo alcance y artefactos explosivos, obligando al cierre temporal de actividades en la zona rural.

