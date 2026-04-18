Gobernador de Boyacá designa alcalde encargado de Tunja tras nulidad de elección de Mikhail Krasnov

La Gobernación de Boyacá designó a Carlos Gabriel Hernández Carrillo como alcalde encargado de Tunja, luego de que quedara en firme la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov para el periodo 2024-2027.



La medida fue adoptada mediante decreto 0308 del 16 de abril de 2026, en cumplimiento de un fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá que anuló la elección del mandatario local. Esta decisión fue posteriormente confirmada por el Consejo de Estado, lo que dejó sin efectos la credencial que lo acreditaba como alcalde.

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Con base en este escenario, se configuró una falta absoluta en el cargo, lo que obligó a la administración departamental a tomar medidas para garantizar la continuidad institucional en la capital boyacense. En ese sentido, el gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez procedió a encargar temporalmente a Hernández Carrillo mientras se define el mecanismo para suplir definitivamente la vacante.

El propio gobernador indicó por medio de su cuenta de X que esta decisión se toma para dar cumplimiento a las órdenes judiciales y asegurar el funcionamiento de la administración municipal. Además, señaló que el proceso se adelantará en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de definir y organizar la eventual jornada electoral en la que los ciudadanos de Tunja elegirán a su nuevo mandatario.



Tras haber sido notificado el día de ayer, damos cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, ratificado por el Consejo de Estado, que declaró la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja.



En consecuencia, y para garantizar la continuidad… pic.twitter.com/ZPK3S7NZfU — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) April 17, 2026

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¿Por qué se declaró la nulidad al exalcalde?

La nulidad de la elección de Krasnov se da en medio de un proceso judicial en el que se cuestionó su elección por una presunta inhabilidad. Esta situación ya había sido objeto de análisis en distintas instancias hasta quedar en firme con la decisión del Consejo de Estado.

De manera paralela, la Fiscalía General de la Nación formuló nuevos cargos contra el exmandatario y otras tres personas por presuntas irregularidades en la celebración de contratos. Entre los delitos señalados se encuentran interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos, en hechos relacionados con un contrato de prestación de servicios.



¿Quién es Carlos Gabriel Hernández, alcalde encargado de Tunja?

Carlos Gabriel Hernández Carrillo se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de Planeación Territorial de Tunja al momento de su designación. Es ingeniero civil, con formación de maestría en Metalurgia y Ciencia de los Materiales y candidato a doctorado en Ingeniería y Ciencia de los Materiales por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

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También cuenta con experiencia como docente investigador, con trabajo en desarrollo de materiales de construcción, análisis económicos y evaluación de variables relacionadas con el desarrollo territorial mediante sistemas de información geográfica.

Su encargo será temporal y se mantendrá hasta que se surta el proceso legal para la designación de un nuevo alcalde o la realización de elecciones que permitan a los ciudadanos de Tunja escoger a su próximo mandatario.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co