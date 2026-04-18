Petro se pronuncia sobre guerra en Oriente Medio tras su llegada a la cumbre de líderes en Barcelona

El presidente de Gustavo Petro se refirió este sábado a la situación en Medio Oriente durante su llegada a la cumbre de líderes progresistas que se celebra en Barcelona, un encuentro internacional centrado en la defensa de la democracia y la búsqueda de alternativas frente al actual contexto global.



A su arribo al evento, el mandatario colombiano aseguró que la reunión tiene como propósito construir una “alternativa en el mundo” y subrayó que no está orientada en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese mismo escenario participan otros líderes internacionales como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto a representantes de distintos gobiernos.

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Petro describió el encuentro como un espacio que busca orientar el rumbo global en medio de un contexto que calificó de confuso y desordenado. “Se trata de una especie de faro que en medio de la confusión, la equivocación y el desorden global” debe ayudar a fijar “el rumbo de la vida y no de la muerte”, afirmó el jefe de Estado colombiano.



¿Qué dijo sobre Oriente Medio?

En medio de su agenda internacional, el mandatario también se refirió a la situación en Medio Oriente, donde expresó su postura frente a los recientes acontecimientos. “En mi opinión, tanto la agresión a Irán como la extensión de la guerra a todo el Medio Oriente es uno de los peores pasos dados por gobierno alguno en el mundo en el último tiempo fuera del genocidio de Gaza”, señaló.

El presidente colombiano planteó que la apertura de un proceso de paz en la región podría generar efectos globales. “El que se pueda abrir y empezar a construir un proceso de paz serio en el Medio Oriente coloca sobre el tapete el asunto de Palestina, la resolución del conflicto allí, la opción de dos estados soberanos”, indicó.



Asimismo, vinculó la dinámica del conflicto con factores energéticos y económicos, al mencionar que la dependencia de los hidrocarburos influye en la tensión internacional. En ese sentido, afirmó que el contexto actual “coloca al mundo la necesidad de salir del petróleo”, en referencia a los impactos que, según explicó, tienen estos recursos en la política global y en el derecho internacional.



Durante su intervención, Petro también se refirió a posibles consecuencias económicas y sociales derivadas del conflicto. Señaló que un eventual proceso de paz podría incidir en el precio del petróleo y generar efectos en la seguridad alimentaria mundial. “Ese proceso de paz que va a bajar el precio del petróleo casi instantáneamente (…) va a permitir un espacio de alimentación, porque uno de los efectos más importantes del cierre del Estrecho de Ormuz era el hambre en el mundo, el avance del hambre en el mundo”, afirmó.

En medio de su agenda internacional en Barcelona, a su llegada a la IV Reunión en Defensa de la Democracia, el Presidente @petrogustavo advirtió que la expansión de la guerra en Medio Oriente es uno de los peores pasos recientes en la política global y llamó a abrir un proceso de… pic.twitter.com/DbFv8Lipub — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 18, 2026

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El mandatario insistió en que este escenario abre la posibilidad de una reflexión global sobre los modelos económicos actuales. “Ese espacio que ahora se abre de pacificación, de paz, tiene que reflexionar la humanidad sobre una nueva agenda”, agregó, al tiempo que reiteró la necesidad de avanzar hacia la "descarbonización de la economía".

Finalmente, Petro reiteró el enfoque de la cumbre en Barcelona, destacando que se trata de un espacio que busca construir propuestas en medio de un contexto internacional complejo. “Yo creo que es una cumbre por una alternativa en el mundo, por, no contra”, dijo, y concluyó que este tipo de encuentros pretenden marcar “una línea, una especie de flecha que sigue un rumbo, el rumbo de la vida, no el rumbo de la muerte”.

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La cumbre reúne a una docena de líderes progresistas con el objetivo de debatir sobre democracia, gobernanza global y los desafíos internacionales actuales, en un momento marcado por tensiones geopolíticas y conflictos en distintas regiones del mundo.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co