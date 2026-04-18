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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Lo sintió? Temblor sacudió a Antioquia en la mañana de este sábado: epicentro y magnitud

¿Lo sintió? Temblor sacudió a Antioquia en la mañana de este sábado: epicentro y magnitud

Un sismo de magnitud 3.9 se registró en la mañana de este sábado 18 de abril en el departamento de Antioquia, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Temblor
Temblor-
Canva

Un temblor de magnitud 3.9 se registró en la mañana de este sábado 18 de abril de 2026 en el departamento de Antioquia, con epicentro en zona rural del municipio de Anorí, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento telúrico ocurrió a las 09:05 a.m. y tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, lo que hace que pueda ser percibido por la población en áreas cercanas.

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De acuerdo con la información técnica, el evento sísmico se localizó en las coordenadas 7,04 grados de latitud y -75,20 grados de longitud, con un total de 78 estaciones utilizadas para su análisis.

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El epicentro se ubicó a 7 kilómetros de Anorí, a 13 kilómetros de Campamento y a 19 kilómetros de Amalfi, municipios del nordeste antioqueño donde el temblor pudo haber sido sentido con mayor intensidad. Aunque reportan haberlo sentido en la capital del departamento.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutierrez informó que, hasta el momento, no se reportan afectaciones en la capital antioqueña.

“Luego de sismo registrado en los últimos minutos, en Medellín no se han reportado afectaciones. Seguimos verificando con estaciones de Bomberos Medellín . Reportar cualquier novedad a través de la línea 123”, indicó el mandatario a través de su cuenta de X.

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El mensaje se dio minutos después de ocurrido el evento sísmico, mientras los organismos de emergencia avanzan en la revisión de posibles impactos tanto en Medellín como en otros municipios del departamento.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento permanente de la actividad sísmica en el país, dado que Colombia se encuentra en una zona de alta actividad tectónica.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier novedad a las líneas de emergencia y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Asimismo, recuerdan la importancia de conservar la calma y seguir los protocolos establecidos en caso de sismos.

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