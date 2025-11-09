En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATENTADO TUNJA
CARLOS ANDRÉS ROZO
JULIANA GUERRERO
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así opera el pico y placa para la semana del 10 al 14 de noviembre en Cartagena

Así opera el pico y placa para la semana del 10 al 14 de noviembre en Cartagena

Cartagena mantiene activo el pico y placa del 10 al 14 de noviembre de 2025 para regular el tráfico urbano. La medida aplica a carros y motos con horarios y sanciones específicas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Cartagena
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad