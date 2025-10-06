En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
INPEC
GAZA
DONALD TRUMP
VIRGINIA VALLEJO
LUIS DÍAZ FIGURA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Revelan cómo hombre habría asesinado a su esposa dentro de casa en Santander de Quilichao

Revelan cómo hombre habría asesinado a su esposa dentro de casa en Santander de Quilichao

Después de supuestamente cometer el asesinato, el señalado feminicida escapó del lugar. Un juez lo envió a la cárcel mientras se define su responsabilidad.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
Capturados en Bogotá
A los sujetos se les incautó un arma que no podía ser accionaba y la cual, al parecer, usaban exclusivamente para intimidar a sus víctimas. -
Foto: archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad