Chat que alertó sobre peligro que representaba hombre señalado por crimen de Esteban Yepes en Itagüí

La tarde del lunes 11 de agosto se convirtió en una escena de dolor en el barrio Villa Paula, en Itagüí, Antioquia. Esteban Yepes Palacio, un joven de 19 años, caminaba junto a su perro cuando fue atacado con un arma cortopunzante. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad. Horas después, las autoridades capturaron a William de Jesús Cadavid, un habitante de calle de 77 años, señalado como el presunto responsable del crimen.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, informó: “En las últimas horas fue capturado un hombre de 77 años de edad en situación de calle, que habría atacado con arma cortopunzante a un joven de 19 años, causándole la muerte”. Añadió que “luego de recibir la llamada a la línea #123, que alertaba acerca del hecho que ocurrió en vía pública, nuestras patrullas de vigilancia se desplegaron por el lugar, mientras bomberos atendían al joven gravemente herido”.



Gracias a las cámaras de seguridad y al trabajo de campo, se logró identificar al presunto agresor. “Los visualizadores de las cámaras de seguridad y la información obtenida por los profesionales de Policía, permitieron determinar las características físicas del agresor, quien atacó a la víctima mientras esta caminaba en compañía de un canino”, explicó el coronel. “El presunto agresor, quien fue capturado en coordinación con el Ejército Nacional, fue puesto a disposición de autoridad correspondiente y se encuentra pendiente de las audiencias judiciales”, añadió.

Desde la Alcaldía de Itagüí se emitió un comunicado: “¡Capturado! Gracias a la rápida acción de la Secretaría de Seguridad de Itagüí, en articulación con la Policía Militar y la Policía Nacional, y al seguimiento por nuestro sistema de cámaras de seguridad, llegamos hasta Envigado para capturar al responsable del asesinato de un joven de 19 años en la zona Centro. ¡Rápido actuar para evitar impunidad!”.

Publicidad

El alcalde del municipio, Diego Torres, también se pronunció: “En Itagüí rechazamos la violencia y actuamos rápido para proteger a nuestra gente. El presunto responsable ya fue capturado. Aquí cuidamos de todos”. Y agregó que “hoy mi corazón está con la familia de Esteban Yepes Palacio, un joven de 19 años cuya vida fue arrebatada mientras paseaba a su mascota, en un hecho que nos conmueve profundamente. Agradezco el trabajo inmediato de Policía, Ejército y Secretaría de Seguridad, que permitió la rápida captura del responsable. Esteban, que nunca mereció este destino, deja un vacío inmenso. Acompañamos a su familia en este momento de profundo dolor”.

Lo que más inquieta es que, días antes, ya se había advertido sobre el comportamiento del presunto agresor. En redes sociales circuló un chat en el que una persona pedía ayuda: “Hola, buenos días. ¿Pueden enviar la Policía para Doménico, por favor? Hay un señor pidiendo y ya ha maltratado en otras ocasiones a una compañera”. Otro mensaje mostraba una fotografía del mismo hombre, con un arma cortopunzante en mano: “Este señor pide plata y le ha pegado a muchas mujeres porque no le dan. Es demasiado grosero”.

Redes sociales

Publicidad

Ahora, la Fiscalía General de la Nación deberá avanzar en las audiencias para judicializar a William de Jesús Cadavid. Mientras tanto, la comunidad llora la pérdida de Esteban, un joven que salió a pasear a su mascota y encontró la muerte en una calle donde ya se había encendido una alerta que nadie alcanzó a atender a tiempo.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias