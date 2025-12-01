En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Ciclista murió subiendo vía La Calera: denuncian que no había ambulancias para atender la emergencia

Además de la fuerte granizada registrada este fin de semana, se reportó el fallecimiento de un deportista, el ciclista murió mientras ascendía al alto de Patios. Esto se sabe.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 1 de dic, 2025
