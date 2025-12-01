Ciclista murió subiendo vía La Calera: denuncian que no había ambulancias para atender la emergencia

Un lamentable hecho se registró durante el fin de semana en la vía Bogotá–La Calera, donde un ciclista falleció mientras ascendía al alto de Patios. La información conocida por Caracol Radio, señala que no había ambulancias disponibles para atender la emergencia, lo que ha generado preocupación entre la comunidad deportiva que frecuenta esta ruta.



La víctima, cuyo nombre aún no ha sido revelado, sufrió un paro cardíaco mientras pedaleaba durante la jornada deportiva. Por ahora, la información oficial sobre este caso continúa en verificación y se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes.

Mientras tanto, la comunidad ciclista lamenta la pérdida del deportista y reitera su llamado para que se refuercen las medidas de seguridad y atención médica en un corredor que cada fin de semana congrega a miles de ciudadanos."'El fallecido por muerte natural' era un ciclista; le habría dado un infarto. Su cuerpo, vestido con el uniforme de práctica, estuvo en el piso durante mucho tiempo, cubierto entre cartones. Este ascenso merece más atención oficial (ambulancia permanente) los fines de semana", manifestó un usuario en X.

Este hecho se suma a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en el municipio de La Calera, donde una intensa granizada afectó gravemente la movilidad y dejó múltiples emergencias atendidas por organismos de socorro. De acuerdo con reportes de la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, el fenómeno climático sorprendió a habitantes y visitantes durante la tarde del domingo, generando afectaciones en diferentes zonas del casco urbano y la zona rural.



Fuertes lluvias y granizo provocaron emergencias en La Calera

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Calera informó que las precipitaciones causaron encharcamientos en varios sectores, entre ellos el área comercial conocida como 'Arepas y Comidas', una vivienda en la vereda La Portada, así como en locales de videojuegos y una casa en el sector Flandes Bajo.



Además, se registró la caída de dos árboles, uno en La Portada y otro en El Salitre, los cuales afectaron la movilidad en la vía principal. En la vereda San Rafael también se reportaron daños en viviendas debido a los encharcamientos y afectaciones en los techos. Las autoridades locales solicitaron a la ciudadanía extremar precauciones y acatar las recomendaciones mientras avanzan las labores de atención.



El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cáqueza también reportó que las fuertes lluvias en el municipio provocaron inundaciones en tres barrios, producto del colapso del sistema de alcantarillado.

El periodista de Noticias Caracol, Julián Ríos, entrevistó a varios habitantes del sector, entre ellos Lucero, trabajadora de uno de los comercios afectados, quien aseguró haber vivido “momentos fuertes de pánico” durante la emergencia.

La mujer explicó que la granizada afectó gravemente las ventas, especialmente porque ocurrió en pleno horario de almuerzo. “Lo más triste es que no tenemos ayuda de nadie, ni de la Perimetral ni del señor alcalde, nadie”, afirmó. Según los comerciantes, continúan trabajando para recuperar las pérdidas, pues “no se pudo vender más” después del fuerte aguacero.



Ciudadanos registraron impresionantes imágenes de la granizada

En paralelo a los reportes oficiales, habitantes de La Calera compartieron videos e imágenes que mostraron la magnitud del fenómeno. En varios de ellos se observa cómo el agua ingresó a los locales comerciales, mientras ciudadanos buscaron refugio para evitar la corriente de agua y hielo. Otros registros exhibieron amplias capas de granizo cubriendo zonas verdes, andenes y vías principales del municipio.

Las intensas lluvias, acompañadas del granizo, también dejaron impactos en animales domésticos. “Mire cómo entra el agua, con hielo y todo, hasta el pobre Firulais se está mojando”, relató un ciudadano mientras grababa la situación.

Pese a las dificultades, algunos habitantes aprovecharon el fenómeno para resaltar la belleza del paisaje o incluso para moldear pequeños muñecos de nieve improvisados en medio del inesperado manto de hielo.

