Ideam alerta por Onda Tropical No. 28: se prevén fuertes lluvias en Colombia este fin de semana

El Ideam emitió el Comunicado Especial No. 078 para alertar a la ciudadanía y a los organismos de emergencia sobre las condiciones atmosféricas que se presentarán en Colombia durante los últimos días del mes. El paso de la Onda Tropical No. 28 traerá precipitaciones de variada intensidad, mayor nubosidad y ráfagas de viento.

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Aunque el domingo se perfila como la jornada de mayores precipitaciones en el norte y noroccidente del país, las autoridades ambientales también advierten que se mantiene el riesgo por incendios de la cobertura vegetal en departamentos del sur y suroccidente debido a las temperaturas elevadas.



Pronóstico del clima para este fin de semana

El pronóstico del Ideam detalla la evolución de las precipitaciones día a día durante este fin de semana:



Viernes 24 de julio de 2026: Hacia el final de la tarde y la noche, las lluvias más significativas se concentrarán en el litoral Pacífico (Chocó), el occidente de la región Andina (Antioquia, Eje Cafetero y Valle del Cauca) y zonas del suroccidente (Cauca, Nariño y Putumayo). Para Bogotá y el altiplano cundiboyacense se espera cielo parcialmente nublado con lluvias ligeras al final de la tarde.

Hacia el final de la tarde y la noche, las lluvias más significativas se concentrarán en el litoral Pacífico (Chocó), el occidente de la región Andina (Antioquia, Eje Cafetero y Valle del Cauca) y zonas del suroccidente (Cauca, Nariño y Putumayo). Para Bogotá y el altiplano cundiboyacense se espera cielo parcialmente nublado con lluvias ligeras al final de la tarde. Sábado 25 de julio de 2026: Aumentará la nubosidad y las precipitaciones en el norte del país. Se esperan lluvias moderadas a fuertes con actividad eléctrica en la región Caribe central, norte de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena y Chocó.

Aumentará la nubosidad y las precipitaciones en el norte del país. Se esperan lluvias moderadas a fuertes con actividad eléctrica en la región Caribe central, norte de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena y Chocó. Domingo 26 de julio de 2026: Será el día con las lluvias más intensas y de mayor cobertura. Se prevén aguaceros persitentes sobre Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, Antioquia, Chocó y los Santanderes, además de chubascos frecuentes en la región Andina.

Ubicaciones y puntos de atención habilitados para emergencias

Ante eventuales emergencias viales o deslizamientos, las autoridades recuerdan a la ciudadanía consultar el estado de las carreteras antes de desplazarse.



Línea gratuita de atención vial: Numeral #767 de Invías.

Numeral de Invías. Plataforma digital: Herramienta interactiva Vi@jero Seguro en la página web oficial del Invías.

Herramienta interactiva en la página web oficial del Invías. Atención de emergencias locales: Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo, así como los cuerpos de bomberos de cada localidad.

Requisitos y recomendaciones para los ciudadanos

Para mitigar los riesgos derivados de vendavales, tormentas eléctricas, deslizamientos e incendios forestales, la ciudadanía debe seguir estas pautas de prevención recomendadas por el Ideam:

Protección ante tormentas eléctricas y vendavales: Buscar refugio en zonas seguras y no permanecer en espacios abiertos. Evitar resguardarse debajo de árboles o estructuras metálicas altas. Suspender actividades deportivas al aire libre durante las tempestades. Realizar limpieza de techos, canales, bajantes y sumideros para prevenir inundaciones. Asegurar tejados y estructuras elevadas susceptibles a colapsar por vientos fuertes.

Prevención en carreteras y deslizamientos: Realizar desplazamientos preferiblemente en horario diurno. Evitar el tránsito por zonas de alta pendiente. Reportar de inmediato a las autoridades en caso de observar derrumbes o caídas de material en las vías.

Prevención de incendios forestales: En departamentos como Tolima , Huila , La Guajira y Nariño , apagar completamente las fogatas. No dejar envases de vidrio o materiales combustibles que funcionen como concentradores de radiación solar.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

