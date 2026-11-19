La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la representante a la Cámara, Luz Verónica Estrada, después de que estallara la polémica por unos presuntos títulos falsos que la mujer habría presentado en su hoja de vida en los grados de bachiller y profesional de la Universidad Nacional. De entrada, el órgano de control ordenó la práctica inmediata de unas pruebas en el marco del caso que se acaba de abrir por lo que podría ser una supuesta falsificación de títulos.



La congresista que representa a Antioquia desde la bancada del Pacto Histórico, un partido que entró a este periodo legislativo a través de una lista cerrada, está en el ojo público a raíz de los cuestionamientos sobre su título como profesional en Ingeniería de Minas y Metalurgia, que supuestamente obtuvo en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, aunque la propia institución dice que no le fue otorgado.

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Verónica Botero Fernández, quien fue decana de la Facultad de Minas, de donde supuestamente es egresada la representante, señaló inconsistencias en las certificaciones de notas en entrevista con Noticias Caracol: “Cursó la carrera exactamente en 5 años con el pénsum perfecto, exactamente el mismo pénsum”.

¿Qué ordenó la Procuraduría en el caso de Verónica Estrada?

La Procuraduría General ordenó que se haga una serie de pruebas, entre ellas, oficiar a la Universidad Nacional para que entregue información respecto de los estudios cursados por Luz Verónica Estrada Holguín en el programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Entre los hechos relevantes que apunta la Procuraduría General de la Nación no solo está la presunta falsificación del título universitario, sino también la de la tarjeta profesional que la acreditaba como profesional en el área; dos documentos que supuestamente habría usado para vincularse como contratista de la DIAN. El Congreso también fue oficiado para que refiera la hoja de vida que entregó Estrada a la hora de vincularse.

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Por eso, el órgano de control también ofició a la Dirección de Impuestos y Aduanas para que le remita la información de los contratos suscritos entre la entidad y Estrada. Entre ellos, debe enviar copia de los contratos, hoja de vida y los soportes de estudio y experiencia que haya referido la —todavía— representante. La Universidad de Antioquia no fue oficiada en la orden de la Procuraduría, pese a que surgió una nueva versión que apunta a que Estrada habría presentado un diploma a una empresa privada que la certificaba como ingeniera de Minas egresada de la institución.

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El Pacto Histórico rechazó cualquier acto de falsedad y solicitó formalmente al Comité de Ética del partido que active de manera inmediata los mecanismos disciplinarios correspondientes para investigar las presuntas irregularidades. Varios miembros del Congreso de la República ya han solicitado que la representante renuncie a su puesto.

María Paula Rodríguez Rozo

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