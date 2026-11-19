Tras manifestar su rechazo a “cualquier tipo de falsedad”, el partido del Pacto Histórico se pronuncia en medio de la polémica que envuelve a la congresista Luz Verónica Estrada Orozco, quien presuntamente habría falsificado sus títulos académicos. Este 19 de noviembre se sumaron nuevas voces, así como la apertura de una investigación en su contra por parte de la Procuraduría General de la Nación, que ya solicitó las primeras pruebas.



La colectividad anunció el pasado 18 de noviembre que se activaría de manera inmediata el Comité de Ética dentro del partido para dar inicio a los mecanismos disciplinarios correspondientes y una investigación que “resuelva la situación de la congresista a la mayor brevedad posible”. Un día después, el partido publicó un nuevo comunicado, en el que le hace una solicitud a la representante a la Cámara para que renuncie.

“Ante la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente, solicitamos a la congresista presentar su renuncia a la Cámara de Representantes, para que asuma su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes”, dice el comunicado conocido en horas de la noche de este jueves.

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El Pacto Histórico también anunció que convocó para este lunes 23 de noviembre a la Comisión Nacional de Ética Provisional. Dicha reunión tiene el objetivo de “asumir el caso relacionado con las denuncias sobre la presunta falsedad de documentos académicos y profesionales” de Luz Verónica Estrada.

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La Procuraduría dio inicio a una investigación contra la representante y ordenó que se practiquen una serie de pruebas, por lo que ofició a la Universidad Nacional, la DIAN y el Congreso de la República para que entreguen información sobre los estudios cursados en la institución, así como la hoja de vida y los soportes que Estrada haya presentado para aspirar a un cargo dentro de la Dirección y cuando llegó a ser representante a la Cámara. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia anunció que revisará varias denuncias que ya hay en su contra por este asunto, para determinar si abre o no una investigación formal. Hay que recordar que, como Verónica Estrada es congresista, corresponde a este tribunal llevar el proceso.



¿Quién es Verónica Estrada?

Luz Verónica Estrada Holguín nació en Caramanta, Antioquia, y llegó al Congreso de la República para el periodo legislativo 2026-2030 con la lista cerrada del Pacto Histórico, para representar a su departamento en la Cámara Baja. Con 27 años, esta mujer llegó al Capitolio como una de las más jóvenes en ocupar una curul en este periodo. Según su relato, ha pasado una parte de su vida trabajando en la minería.



Su nombre trascendió después de un debate de control político, en el que la congresista interpeló al ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, por unas declaraciones sobre el manganeso y su relación con las tierras raras. “Quisiera empezar por el señor canciller. Ante semejante intemperie y tremenda persona tan preparada, le quiero corregir. El magnesio no es una tierra rara, es un material ‘alcaliciotérreo’, para que le quede claro, ministro (sic)”, dijo la representante.

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Tras conocer esta afirmación, Verónica Botero, exdecana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, cuestionó que la congresista tuviera formación en esa área. “Dijeron que era Ingeniera de Minas y yo dije: esta no puede ser egresada de la facultad hablando de los minerales como habla. Es imposible”, señaló.

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Al parecer, la representante afirmaba que se graduó como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia en 2021. No obstante, la institución descartó que la mujer sea egresada del programa de pregrado que se ofrece en la sede de Medellín.

Este al parecer no sería el único título que tendría irregularidades. El colegio Juan Pablo Gómez Ochoa dijo en un comunicado que declaraba la “absoluta falsedad e ilegalidad del diploma y acta de grado” de Verónica Estrada y que los documentos que ella exhibe no corresponden a los archivos oficiales de esta institución. El último registro de su actividad académica que tienen en el sistema data de 2017, cuando estaba repitiendo grado octavo. Con las declaraciones de las instituciones, ahora la justicia y el ente de control serán los responsables de esclarecer este caso de presunta falsificación de títulos.

María Paula Rodríguez Rozo

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