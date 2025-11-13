Colombia cierra negociación para comprar 17 aviones Gripen por $16,5 billones: ¿cuándo llegarían?

Tras 48 horas intensas de negociación con la compañía sueca Saab, el Gobierno Nacional acordó la compra de 17 aviones Gripen, que reemplazarán a los Kfir, de origen israelí. Todas estas aeronaves están dotadas con armamento de guerra de alto nivel, sistemas y sensores de última tecnología que estará a servicio de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Fuentes del alto gobierno le confirmaron a Noticias Caracol que esta negociación se cerró en 16,5 billones de pesos. También se acordó toda la adecuación y el soporte logístico para la operación de estas aeronaves. Quiere decir que, con esta decisión y la firma del contrato, ya no hay marcha atrás y es oficial que Colombia recibirá los 17 nuevos aviones Gripen.



El pasado 17 de octubre, se informó que fueron aprobadas las vigencias futuras para financiar la compra de las aeronaves. Sin embargo, desde abril del 2023 el presidente Gustavo Petro había mencionado que estaba contemplando comprar estas aeronaves a la compañía sueca Saab.



Fue en abril de este año que dijo que se había definido por esta aeronave, tras analizar otras alternativas como los F-16 de la estadounidense Lockheed Martin y los Dassault Rafale, de Francia. “La flota de aviones que se adquirirá es completamente nueva, última tecnología ya implementada en Brasil y son de la marca Saab 39 Gripen”, afirmó el Jefe de Estado en ese entonces. Tras el cierre de la negociación, se espera que en el primer semestre de 2027 lleguen los primeros aviones Gripen al país.



Las características de los aviones Gripen

Según señala la compañía sueca en su sitio web, los Gripen son aviones que sirven para "contrarrestar y vencer las amenazas más avanzadas del espacio de batalla moderno, y para evolucionar continuamente a medida que surgen nuevos desafíos". Esta aeronave se detaca porque tiene cuatro sistemas de sensores activos y pasivos que le permiten ubicar blancos a grandes distancias, identificar, localizar e interceptar cualquier tipo de amenazas, lo que garantiza el éxito del ataque.

“Esta aeronave tiene muy buenas ventajas en cuanto a su electrónica, al radar. Es versátil, puede operar en todas las pistas que tenemos en la FAC, en las bases aéreas y también en muchos aeropuertos del país (...) Tiene una gran ventaja respecto a la operación en pistas no preparadas para que los objetos extraños no puedan ser ingeridos al motor y da la facilidad de poder operar en otros escenarios que realmente va a ser muy benéfico para el país. Adicional, tiene una muy buena capacidad de armamento y usa el mismo sistema que hoy tenemos con el reabastecimiento en vuelo", aseguró el general (R) Francisco Forero, excomandante del Comando de apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), hace unos meses para Noticias Caracol.

Este jet de combate sueco tiene autonomía de vuelo de 3.500 km, con la posibilidad de ser reabastecido de combustible en el aire. Se destaca también la capacidad de aterrizar en pistas cortas y hasta “carreteras ordinarias”. Además, en una base improvisada lo pueden tanquear y reabastecer con misiles en 10 minutos o cambiarle su motor en una hora y en ese mismo punto puede volver a despegar.

"Es un caza interoperable y multi-rol capaz de realizar de manera exitosa misiones aire-aire y aire-tierra, como también roles especializados de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Gripen ofrece un gran desempeño en combate, es costo-eficiente y su huella logística es baja", añadió la página de la compañía sueca.

