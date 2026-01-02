Grave incendio forestal en Bello lleva más de 3 días activo; globo de mecha habría sido causante

Publicidad
La comunidad del norte del Valle de Aburrá permanece en estado de alerta ante el voraz incendio forestal que afecta al emblemático Cerro Quitasol. La emergencia, que se originó en la mañana del pasado 30 de diciembre, cumple ya más de 60 horas activas sin que los organismos de socorro hayan logrado su extinción total.
De acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades, la conflagración inició aproximadamente a las 9:30 a. m. del sábado 30 de diciembre. Pese al despliegue inmediato y al trabajo ininterrumpido durante el día y la noche, el fuego no ha podido ser controlado al 100%, lo que genera una profunda preocupación entre los habitantes de las zonas aledañas y las autoridades locales.
Aunque las investigaciones continúan, las autoridades manejan dos hipótesis principales sobre el inicio de las llamas en esta zona protegida:
El esfuerzo por mitigar el avance del fuego ha requerido una respuesta conjunta de múltiples instituciones. El Teniente Julio Tamayo, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello, informó sobre el despliegue técnico y humano en la zona:
"El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello ha generado operaciones con aproximadamente 42 unidades. Hemos tenido el apoyo de la Defensa Civil, de Ponalzar y del Ejército Nacional. Continuamos las operaciones hasta que podamos extinguir el incendio".
Ante la magnitud del evento, para este viernes 2 de enero se espera el refuerzo del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) y apoyo aéreo. El Cabo Giovanni Galves, bombero del municipio, detalló los pasos a seguir: "A primera hora del día tendremos el acompañamiento de la Fuerza Aérea, de igual manera la presencia de otras instituciones y de otros cuerpos de bomberos para poder responder de la mejor manera a esta emergencia lo más pronto posible".
Las autoridades han hecho un énfasis especial en la importancia de la prevención y la denuncia ciudadana. Se ha instado a la población a reportar de inmediato cualquier foco de incendio para evitar que las llamas tomen ventaja, así como a comunicarse con la línea 123 para denunciar a los posibles responsables de actos irresponsables que atenten contra el ecosistema.
Se espera que, con el apoyo de la Fuerza Aérea y el personal adicional del DAGRAN, el incendio pueda ser sofocado definitivamente en el transcurso de este viernes.
Para garantizar una respuesta oportuna por parte de los organismos de socorro ante una conflagración, en Colombia se cuenta con los siguientes canales oficiales de comunicación:
Requerimientos para el Reporte: al establecer contacto con las centrales de despacho, el informante deberá suministrar de manera obligatoria la siguiente información técnica:
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO