Grave incendio forestal en Bello lleva más de 3 días activo; globo de mecha habría sido causante

Grave incendio forestal en Bello lleva más de 3 días activo; globo de mecha habría sido causante

Las autoridades, tras más de tres días desde que se produjo la conflagración, continúan luchando para controlar esta emergencia y extinguir el fuego en el cerro Quitasol, uno de los más emblemáticos de este municipio antioqueño.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 2 de ene, 2026
