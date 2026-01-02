Pico y placa en Medellín: fecha de enero en la que regresará restricción y multas si incumple

En un respiro para los conductores de la capital antioqueña, la movilidad en la ciudad experimenta un periodo de transición. Tras un exhaustivo análisis técnico realizado por la administración distrital, se ha confirmado que la restricción de pico y placa permanecerá suspendida hasta el próximo 16 de enero de 2026.

Esta medida de excepción, que empezó a regir desde el pasado 23 de diciembre, se fundamenta en la notable descongestión que vive la ciudad durante las festividades, donde el flujo vehicular se reduce aproximadamente en un 21%. Gracias a esto, miles de trabajadores y habitantes de Medellín pueden transitar libremente por la ciudad durante estas fechas, reduciendo los tiempos de transporte, los trancones o el alto tráfico.

El regreso de la restricción: lunes 19 de enero

Prepare su agenda y revise sus placas, pues la libertad de circulación tiene fecha de caducidad. A partir del lunes 19 de enero, la normativa retornará a su funcionamiento habitual. Es fundamental tener en cuenta que esta retorno al pico y placa contará con las siguientes características:



Sin periodo de gracia: no habrá semanas pedagógicas. Las sanciones económicas se aplicarán desde el primer día de reactivación.

Horarios: la restricción operará de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

la restricción operará de lunes a viernes, entre las Metodología: se mantiene el sistema del último semestre de 2025: último dígito de la placa para carros y el primero para motos de 2 y 4 tiempos.

Calendario de rotación para enero

Mientras se emite el nuevo decreto para el primer semestre de 2026 (esperado para finales de enero o inicios de febrero), la ciudad retomará la rotación previa:



Día Último dígito (Carros) / Primer dígito (Motos) Lunes 6 y 9 Martes 5 y 7 Miércoles 1 y 8 Jueves 0 y 2 Viernes 3 y 4

Zonas de circulación y excepciones

Aunque vías como Las Palmas, la Avenida Regional y la Vía a Occidente se mantienen como corredores exentos para facilitar la conexión regional, las autoridades hacen una advertencia importante: la autonomía de municipios vecinos como Bello e Itagüí implica que algunos tramos de la Autopista Sur y la Regional en esas jurisdicciones sí podrían tener restricciones vigentes.

Asimismo, la Secretaría de Movilidad enfatiza que, aunque el Pico y Placa esté en pausa, el resto de las normas de tránsito siguen operando con total normalidad y los controles de seguridad vial se mantendrán rigurosos en todos los puntos de la ciudad.



Multas por incumplir el pico y placa en Medellín

El incumplimiento de la medida acarrea consecuencias significativas para los conductores. La violación del pico y placa se clasifica como una infracción de tránsito y se penaliza con una cuantiosa sanción económica. Además de la multa, el vehículo infractor puede ser inmovilizado por las autoridades de tránsito.

Los días a partir del 19 de enero exigen máxima atención por parte de los conductores en Medellín, dada la aplicación continua y rigurosa del Pico y Placa. La planeación minuciosa de los recorridos, la verificación constante de los dígitos de placa y el uso inteligente de las vías exentas y las alternativas de transporte público son acciones esenciales para garantizar una movilidad eficiente y evitar las onerosas sanciones que impone la restricción vehicular.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

