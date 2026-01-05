Colombiana habría fallecido durante ataque en Venezuela por parte de EE. UU.: habló su familia

En el municipio de Clemencia, en Bolívar, una familia está denunciando la muerte de uno de sus miembros en medio del operativo en el que fue capturado el líder del regimen venezolano, Nicolás Maduro. La mujer fue identificada como Yohana Rodríguez Sierra, una comerciante del municipio que vivía junto a su hija en El Atillo, en el estado de Miranda, en Venezuela.

La mujer falleció el pasado sábado, según su familia, luego de que un misil impactara la vivienda donde residía. "La información que tenemos de acuerdo a la a lo que nos ha suministrado la familia es que se encontraba en una casa finca cerca de una de las bases militares que fueron atacadas. Desafortunadamente esta muchacha falleció y la hija resultó herida en este ataque, pero ya está fuera de peligro", dijo el alcalde de Clemencia, Miguel Samir Barris.



Marlene Sierra Olivera, tía de Yohana Rodríguez, lamentó su muerte. "Bueno, le digo que eso es duro, pero ella no se merecía esto. Y a mi sobrina no se merecía. Me duele que mi sobrina le haya pasado esto. Me duele, me duele bastante (...) Yo con esa noticia me quedé fue en shock".



"Es un hecho lamentable y esperamos que estos hechos puedan resolverse de la mejor manera con la situación tan difícil que se está presentando en nuestro hermano país de Venezuela", agregó el alcalde de Clemencia. Yohana Rodríguez iba a regresar a Colombia en febrero de este año para reencontrarse con sus familiares Clemencia y en el corregimiento de Bayunca de Cartagena. Según la familia Rodríguez Sierra, en el bombardeo también resultó herida Ana Corina Morales, de 22 años, hija de la mujer fallecida.

"Sé que a ella le dieron de alta y que está haciendo las gestiones por su mamá. Lo único que sé. Yo sé porque llaman, yo pregunto. Tengo unas sobrinas en Bayunca, ayer estuve allá con ellas. Lamentando", agregó Marlene Sierra, de 77 años, quien recuerda a su sobrina como una mujer muy cariñosa y cercana a su familia.

"Ella una gran persona, juguetona. Ella era muy especial conmigo, para que. No tengo palabras... Mi sobrina era la única que nos visitaba, era ella", agrega la tía de la mujer. En el municipio de Clemencia, en Bolívar, piden que se investigue la muerte de la mujer colombiana, al parecer, en medio del ataque de Estados Unidos sobre Venezuela.

¿Qué viene para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en operativo de Estados Unidos?

La operación militar de Estados Unidos, que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el mundo tiene más preguntas que respuestas de lo que puede pasar en Venezuela, que durante 26 años ha tenido al chavismo en el poder. Una de las incógnitas es quién va a asumir el poder en la nación suramericana, pues el presidente Donald Trump dijo que será su país el que la gobierne y parece haber descartado a la oposición la que la lidere.

No obstante, Edmundo González, considerado por varios países como el presidente electo de Venezuela, rompió el silencio e instó a las fuerzas armadas del país a “cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024”, que, según la oposición, lo dio a él como ganador de las elecciones.

Al respecto, el analista y exdirector del Diálogo Interamericano, Michael Shifter, ve “difícil” que él o la Nobel de Paz lleguen al escenario político del país vecino. Recalcó que Trump “nunca ha expresado mucha simpatía para María Corina Machado” y, a parecer del experto, “no es sorprendente porque él no está muy convencido de su capacidad de gestionar y gobernar Venezuela”.