En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
NICOLÁS MADURO
VENEZUELA
GUSTAVO PETRO
DELCY RODRÍGUEZ
VENEZOLANOS CON TPS
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Revelan foto y video de traslado de Nicolás Maduro previo a comparecencia ante juez en EE. UU.

Revelan foto y video de traslado de Nicolás Maduro previo a comparecencia ante juez en EE. UU.

A Maduro se le ve cojeando camino a un helicóptero que lo lleva hacia el juzgado para que responda por delitos de narcoterrorismo.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 5 de ene, 2026
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad