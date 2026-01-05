Revelan foto y video de traslado de Nicolás Maduro previo a comparecencia ante juez en EE. UU.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas en una operación militar estadounidense, la cual fue denominada 'Determinación absoluta' y tendrán que responder por una nueva acusación por "narcoterrorismo" e importación de cocaína a Estados Unidos.

Luego de su llegada a Nueva York, este mismo lunes será la primera comparecencia de Maduro ante un juez del Distrito Sur. En las imágenes conocidas por Noticias Caracol se ve a Maduro fuertemente custodiado para subirse a un helicóptero, el cual lo trasladará hacia la Corte.



Los cargos contra Maduro y su esposa

En las imágenes se ve a Maduro cojeando y caminando de manera lenta. Las autoridades de Estados Unidos han señalado a Maduro con los delitos de "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

La Fiscal General estadounidense, Pam Bondi, señaló sobre Maduro que "pronto enfrentarán toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses".



En las imágenes también se ve a Cilia Flores custodiada por agentes. Durante la diligencia de este lunes se les leerá a los señalados sus cargos. Tanto Maduro como Flores visten un overol de color café, el cual distingue a los reos. Los dos estaban esposados de sus manos y sostenidos por agentes de la DEA.



Luego de su llegada al área de los juzgados, en Manhattan, la pareja fue subida a un vehículo blindado. Maduro entró al carro con ciertas dificultades por problemas de movilidad en una de sus piernas. En unas horas estarán en los estrados respondiendo por los delitos que les endilgan las autoridades de Estados Unidos.



¿Qué viene para Venezuela?

El presidente Donald Trump insistió este domingo en que Estados Unidos está "a cargo" de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro y en momentos cuando trata con las nuevas autoridades del gobierno venezolano. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que estaba lista para trabajar con la administración Trump y abogó por una relación equilibrada y respetuosa con EE. UU.

"Estamos tratando con la gente que acaba de juramentarse. No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida", expresó Trump a los periodistas en el Air Force One cuando le consultaron si había conversado con Rodríguez.

Al pedirle que aclarara que quería decir, Trump respondió: "Significa que nosotros estamos a cargo". La administración Trump dice que está dispuesta a trabajar con el resto del gobierno de Maduro siempre que se cumplan los objetivos de Washington, en particular abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de crudo de Venezuela.

Rodríguez, en un comunicado publicado en Telegram, que firmó como presidenta encargada pese a que no ha habido una ceremonia pública de juramentación, extendió una "invitación al Gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y (que) fortalezca una convivencia comunitaria duradera".

"Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento", añadió la alta funcionaria.

El sábado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que Rodríguez asumiera el cargo de presidenta encargada, tras la captura de Maduro, sin precisar una fecha para el acto de juramentación. El Parlamento venezolano, institución ante la cual debe juramentarse el primer mandatario del país, tampoco ha convocado públicamente a esta ceremonia.

