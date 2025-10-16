En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU.-VENEZUELA
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
PASAPORTES COLOMBIA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Fiscalía abrió indagación preliminar a Juliana Guerrero por presunta falsedad en documento público

Fiscalía abrió indagación preliminar a Juliana Guerrero por presunta falsedad en documento público

También la indagará por presunto fraude procesal, dado que la joven se graduó sin presentar las pruebas Saber TyT y Saber Pro.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
juliana guerrero fiscalia.jpg
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad