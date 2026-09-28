La historia de amistad entre Aqua y un soldado: la rescató en Córdoba y ahora es su eterna compañera

Un perrito criollo se debatía entre la soledad y el miedo cuando Córdoba tenía el agua hasta el cuello durante la inundación que perjudicó a la región en febrero de 2026. Un bote con soldados a bordo fue la luz de esperanza para este canino que más tarde fue adoptado por uno de sus salvadores y bautizado como Aqua.



El Ejército Nacional respondió a la emergencia invernal enviando a integrantes de la institución para apoyar a la población afectada por las inundaciones, que afectaron a humanos y a animales. Fueron precisamente los soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 33 Junín, de la Décima Primera Brigada, quienes llegaron en este bote a una zona de Montería que fue afectada por el paso inclemente del agua. A lo lejos divisaron una figurita desamparada. Para ese momento, ellos estaban centrados en las labores de evacuación de enseres y otros elementos de hogar que pudieron sobrevivir para seguir siendo útiles para sus dueños.

Fue en ese momento que identificaron a este perrito criollo y no lo dudaron. Varios de ellos se lanzaron al agua con uniforme puesto para buscar a este animalito, afectado también por la ola invernal que devastó a la región. Uno de ellos nadó hasta donde estaba el canino para ayudarle a dar zarpazos hasta el bote, donde le esperaban más soldados, que lo acogieron. Pero el gesto de solidaridad fue más allá. El soldado profesional José Manuel Fuentes Pérez, quien ayudó en el rescate, decidió ser su hogar temporal pensando que en algún momento podrían aparecer sus dueños originales.

No obstante, los días pasaron y no apareció nada. ¿Qué podía hacer con él? Para el soldado Fuentes fue claro que podía adoptarlo definitivamente. Y así lo hizo: “Desde el primer día el perrito se mostró muy cariñoso y no sé si es por agradecimiento que se ha apegado mucho a mí”, confiesa el uniformado con “Aqua” a su lado. Hasta entonces, no se le despega para nada. De ser un animalito rescatado, pasó a ser su amigo fiel. Lo sigue a todos lados y hasta van con él al trabajo, donde es bien recibido por sus compañeros. “En ocasiones lo traigo al trabajo para que se desestrese, él corre de oficina en oficina, los comandantes lo tratan muy bien, ha tenido una buena aceptación”. (Lea también: Mujer en Tolima cumplió 100 años y así le celebraron el cumpleaños: hasta llegó la Policía)



Pero no todo fue color de rosa para este soldado y su amigo perruno. Después de unos meses de ser rescatado, y a pesar de que aparentemente estaba gozando de buena salud, al perro empezó a notársele decaído, sin apetito, y empezó a bajar de peso. Su estado encendió las alarmas. Fuentes lo llevó a una veterinaria, donde recibió el diagnóstico. Aqua tenía endoparásitos, que fueron combatidos con un tratamiento estricto que duró un mes entero. El sacrificio de unos días valió la pena, pues trajo de vuelta al perrito feliz que corre por todos lados y abre su cola para expresar el agradecimiento y la felicidad que siente.

María Paula Rodríguez Rozo

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