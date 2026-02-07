Presidente Petro revela nuevos detalles sobre reunión que tuvo con Trump: "Diálogo directo y franco"

Ha transcurrido menos de una semana desde que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó a Estados Unidos para reunirse con su homólogo, Donald Trump. Aunque el encuentro se llevó a cabo a puerta cerrada, en los últimos días ambos políticos han revelado detalles sobre los temas abordados y los acuerdos discutidos entre dos líderes que, en el pasado, mantuvieron una relación tensa y poco cordial.

El mandatario Petro, durante la mañana de este sábado 7 de febrero, volvió a referirse a la reunión con el republicano estadounidense. Desde su cuenta de X, el político de izquierda escribió que su encuentro con Trump "estableció un diálogo directo y franco. Ese es su mayor avance. Restituirá el valor y el poder de la palabra franca y las diferencias se tratarán en el respeto mutuo".

Al respecto, Petro también mencionó puntos clave en materia de lucha contra el narcotráfico, seguridad regional y relaciones económicas con países vecinos. La erradicación de cultivos y los vínculos con Venezuela, por ejemplo, continúan siendo aspectos cruciales en la agenda presidencial.



Erradicación de cultivos de coca

El presidente Petro se refirió a la necesidad de construir "instancias de verificación objetivas" que permitan registrar el avance de la erradicación de cultivos de hoja de coca en Colombia. En este punto, se dejó claro que la clave del éxito en esta labor radica en el apoyo del campesinado.



"Ahora hay que construir instancias de verificación objetivas y científicas para evidenciar el avance de la erradicación de los cultivos de hoja y espero el mayor apoyo del campesinado y de los grupos que definitivamente quieran hacer paz para ampliar los objetivos del desmantelamiento voluntario de cultivos y laboratorios. En Nariño tenemos nuestro mayor éxito con 15.000 hectáreas en proceso y aumentan exponencialmente los campesinos inscritos en el programa Renacer", escribió.



Relación fronteriza y "tapón militar"

Otro de los puntos abordados por el presidente, y que ha cobrado mayor relevancia recientemente debido a las tensiones con Ecuador, fue el correspondiente a la organización de un tapón militar en la zona fronteriza. "Estoy de acuerdo en un tapón militar en la frontera, pero la frontera se cuida entre dos y se debe mantener abierta a los pueblos", señaló.



En esa misma línea, el mandatario colombiano se refirió a la "construcción de equipos de trabajo técnico para la conexión eléctrica con Venezuela y la conexiones del gas y del petróleo liviano". "Invito al gobierno venezolano a concretar estos proyectos con mi equipo de energía y lograr reuniones en el terreno", añadió.

Finalmente, en el ámbito militar, Gustavo Petro dijo que hizo un llamado a la colaboración militar y policial con Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil. Estos trabajos conjuntos, considera, serían esenciales "para destruir uno de los peores enemigos de la democracia y los pueblos en América Latina: el narcotráfico transaccional armado. La inteligencia policial de nuestros países ya tienen los nombres propios de quienes hoy compran como mayoristas, la cocaína que transportan por Ecuador, Colombia y Venezuela y usan el Atlántico, el Pacífico y el Amazonas para su exportación mundial".



Articulación energética en todo el continente americano

Según el presidente de Colombia, otra de las propuestas discutidas durante su reunión con Trump radicó en idear una articulación energética en todo el continente americano para incentivar las energías limpias en la región. "El libre fluir del comercio en la antigua Gran Colombia es esencial para incrementar la unidad política y social y aumentar nuestra capacidad de resiliencia en el mundo actual en favor de nuestros pueblos. He propuesto a los EE. UU. un plan para las tres Américas de articulación energética y crecimiento de la generación basado en las energías limpias. América Latina tiene un potencial cinco veces mayor en energías limpias que la generación actual eléctrica de los EE. UU.", dijo.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO

