Consumo de drogas en Colombia: alcaldes decidirán horarios y lugares donde será permitido

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Justicia, presentó una guía para que autoridades de Policía y alcaldes ejerzan el control del porte y consumo de drogas en espacios públicos.



Dice el Gobierno que esta guía se publica en cumplimiento de un fallo emitido por la Corte Constitucional, el cual señala que “hay que proteger a los niños en los parques”, en cuanto al consumo, pero también garantizar los derechos de quienes ingieren sustancias alucinógenas.

Dicho protocolo no es de obligatorio cumplimiento para los gobernantes locales. Ellos serán los que tendrán la potestad y la última palabra de dónde se podrá consumir drogas y en qué horarios estará prohibido hacerlo.

“Es simplemente una ayuda que puede ser útil, porque le señala a los alcaldes criterios para saber, por ejemplo, en qué lugares convendría prohibir y en cuáles no. En qué momentos del día o en qué ocasiones. No es lo mismo el domingo que un día entre semana, en las ferias del pueblo que en el calendario habitual. Entonces, es como una serie de recomendaciones no vinculantes", manifestó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Lo que informa el Ministerio de Justicia es que hay unos lugares específicos en donde entrarían a operar las prohibiciones. Sin embargo, recalca que serán los alcaldes los que tendrán la última palabra.

“El alcalde o el municipio pueden decidir qué son parques, qué son lugares de interés cultural, cuál es el entorno escolar, dependiendo del barrio o la ciudad. Entonces, lo que hay son unos parámetros para que los mandatarios puedan decidir”, dijo el ministro Osuna.

El Gobierno Nacional también hizo una sugerencia a los dirigentes locales en materia de los horarios. Indica que se puede evaluar hasta qué punto se podría permitir el consumo en parques.



Además, asegura el gobierno Petro que sí procederán las multas en donde los alcaldes digan que está prohibido y se presente algún tipo de consumo de drogas.