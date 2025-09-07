Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
VIAJE A WASHINGTON
VALERIA AFANADOR
RELLENO DOÑA JUANA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Creciente súbita en Santander deja 4 muertos y 1 desaparecido: entre los fallecidos hay 1 niño

Creciente súbita en Santander deja 4 muertos y 1 desaparecido: entre los fallecidos hay 1 niño

Dos profesores, un habitante del municipio de Galán, una joven y un menor de 8 años iban a bordo de una camioneta campero cuando las fuertes lluvias lo arrastraron.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 07, 2025 11:05 a. m.
Comparta en:
Creciente súbita en Santander deja 4 muertos y 1 desaparecido: entre los fallecidos hay 1 niño
Uno de los profesores está desaparecido -
Noticias Caracol