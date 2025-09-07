Creciente súbita en Santander deja 4 muertos y 1 desaparecido: entre los fallecidos hay 1 niño

Una creciente súbita dejó cuatro muertos y un desaparecido entre los municipios de Galán y Palmar, departamento de Santander. Un vehículo tipo campero que se desplazaba con cinco ocupantes fue arrastrado a la creciente súbita de la quebrada La Oroco, dejando el lamentable saldo.

De las víctimas, Noticias Caracol conoció que son un niño de 8 años, una pareja de profesores, una persona residente de la vereda Las Vueltas y otra joven.

Lo que las autoridades han dicho hasta el momento es que la creciente súbita fue debido a las fuertes lluvias que se han presentado en esta zona de Colombia. El afluente se creció a tal punto que arrastró el vehículo.



Un profesor, desaparecido tras creciente súbita en Santander

Unidades de Defensa Civil, Bomberos, Gestión del Riesgo y la comunidad del municipio de Galán están en la búsqueda de un hombre que continúa desaparecido, quien responde al nombre de Arnulfo Torres Ardila, un docente de 47 años.



Sofía Medina, alcaldesa del municipio de Galán, informó que “es lamentable para nosotros como municipio esta pérdida de esta familia que han sufrido este accidente sobre la quebrada La Oroco del municipio de Palmar, casi en jurisdicción del municipio de Galán. Esto se ha venido presentando diariamente. Se ha hecho llamado de apoyo para que nos acompañen en la solución a esta problemática que tenemos con las avalanchas que están ocurriendo hace más de un año en este sector”.

Agregó que “hoy estamos acompañados con la Policía de nuestro municipio, la Policía de Palmar, el alcalde de Palmar está acompañando, concejales de los dos municipios y bomberos. Envío un saludo de condolencia a esta familia”.

Las lluvias que se ha registrado en los últimos días en el departamento de Santander han dejado emergencias en el sur, donde han colapsado sistemas de alcantarillado, dejando a varias viviendas inundadas. También se ha presentado la creciente súbita de quebradas.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) ha indicado que va a seguir lloviendo en el departamento e hizo un llamado a los ciudadanos para que eviten transitar cuando esté lloviendo fuertemente por las vías, especialmente por donde pasan quebradas.

Además, la UNGRD pidió precaución para no ingresar a las quebradas, pues los ciudadanos utilizan los días domingos para realizar los tradicionales paseos de olla.

