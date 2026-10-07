Crimen de 'Jhon Calzones': capturan al segundo implicado en el asesinato de exalcalde de Yopal

Las autoridades capturaron en la ciudad de Tunja, Boyacá, a un hombre señalado de participar en el homicidio de Jhon Jairo Torres, conocido popularmente como 'Jhon Calzones', exalcalde de Yopal, quien fue asesinado el pasado 29 de septiembre en una finca ubicada en zona rural de la capital casanareña. Según la información divulgada por la Fiscalía General de la Nación, la detención fue realizada por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de integrantes de la Policía Nacional. De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, el capturado habría tenido un papel relevante en la ejecución del crimen al presuntamente encargarse del desplazamiento del menor de edad señalado de disparar contra la víctima.



"Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con uniformados de @PoliciaColombia, capturaron en Tunja (Boyacá) al segundo presunto implicado en el crimen del exalcalde Yopal (Casanare), Jhon Jairo Torres, perpetrado el pasado 29 de septiembre en una finca ubicada en zona rural de Yopal", informó la Fiscalía en su cuenta de X.



Crimen de Jhon Calzones: capturan a hombre que habría apoyado al atacante

La Fiscalía sostiene que los elementos recopilados durante la investigación apuntan a que el ahora detenido habría facilitado la movilidad del adolescente que, según las autoridades, accionó el arma utilizada en el ataque. Con base en esos indicios, el hombre será presentado ante un juez de control de garantías en las próximas horas. Durante la diligencia judicial, el ente acusador tiene previsto imputarle los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Será un juez quien determine, de acuerdo con las pruebas presentadas, la situación jurídica del procesado.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con uniformados de @PoliciaColombia, capturaron en Tunja (Boyacá) al segundo presunto implicado en el crimen del exalcalde Yopal (Casanare), Jhon Jairo Torres, perpetrado el pasado 29 de septiembre en una finca… pic.twitter.com/4Ssh7KtJgc — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 7, 2026

La captura representa un nuevo avance dentro de la investigación por la muerte de Torres, un personaje ampliamente conocido en Casanare por su trayectoria política y empresarial. El caso generó atención nacional luego de que el exmandatario local fuera atacado en una propiedad rural de Yopal. Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles acerca del posible móvil del homicidio ni sobre la relación que tendría el capturado con los demás involucrados en el caso. Tampoco se han dado a conocer públicamente los resultados de las diligencias que permitieron identificar al sospechoso.

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La investigación continúa mientras los organismos judiciales buscan esclarecer completamente las circunstancias que rodearon el asesinato de Jhon Calzones y determinar si existen más personas que hayan participado en la planeación o ejecución del crimen.



ÁNGELA URREA PARRA



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