Hija de Jorge Hernando Uribe habla de pruebas que vincularían a su tío con crimen del empresario

La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación del asesinato del empresario caleño Jorge Hernando Uribe Bejarano, de 74 años. Chats, documentos, llamadas telefónicas y el informe de necropsia apuntan a los nombres de los presuntos autores materiales e intelectuales del crimen, entre ellos Juan Carlos Uribe, que fue detenido y posteriormente dejado en libertad por decisión de un juez de control de garantías.

La hija de la víctima, Alejandra Uribe, habló con Noticias Caracol y considera que han habido hechos confusos en la investigación.



Cronología del crimen de Jorge Hernando Uribe

6 de abril de 2025: día de la desaparición del empresario. Según las autoridades, la última vez que el empresario fue visto con vida fue en el restaurante el Rincón de Belén, ubicado en el norte de Cali. Allí, al parecer, estuvo con su hermano Juan Carlos Uribe Bejarano. Hacia las cuatro de la tarde, según la ubicación de su celular, se desplazaba por el sur de la ciudad.

“Él (Juan Carlos) fue la última persona que estuvo con mi padre, él fue a almorzar con mi papá y después de almorzar fue que fue entregado mi papá para que lo asesinaran”, relató Alejandra.



7 de abril de 2025: el aviso de la desaparición. Según lo narrado por la hija del empresario, solo fue hasta el día siguiente que sus familiares la contactaron para darle aviso de la desaparición de su padre.

“Fue un día supremamente duro, donde de repente me llaman y me dicen que mi papá no ha llegado a la casa, que no lo encuentran. A mí me dijo eso fue mi tío Toño Uribe, es con el que yo hablo, y desde ahí ya empiezo yo a buscarlo por todas partes, por todas las redes, con todos los amigos cercanos, pero fue una búsqueda totalmente fallida”.

Según la versión inicial de los hermanos Lucero y Juan Carlos Uribe Bejarano, dos días antes de su desaparición lo habrían invitado al apartamento de Lucero para que pasara esas dos noches, versión que confirmó la hija de Jorge Hernando Uribe.



11 de abril de 2025 : día del hallazgo, diez días después de reportarse la desaparición del empresario de 74 años. El CTI de la Fiscalía, junto con Policía y Ejército, hallan los restos desmembrados y calcinados de Jorge Hernando Uribe en la vereda El Estero, corregimiento de Navarro, sur de la ciudad de Cali. En este mismo lugar se halló la camioneta del empresario en la parte trasera de una vivienda.

: día del hallazgo, diez días después de reportarse la desaparición del empresario de 74 años. El CTI de la Fiscalía, junto con Policía y Ejército, hallan los restos desmembrados y calcinados de Jorge Hernando Uribe en la vereda El Estero, corregimiento de Navarro, sur de la ciudad de Cali. En este mismo lugar se halló la camioneta del empresario en la parte trasera de una vivienda. 23 de abril de 2025: primera captura. La Fiscalía detiene a Bryan Eduardo Garcés, de 32 años, por su presunta participación en la desaparición y homicidio de Jorge Hernando Uribe Bejarano. El hombre llevaba consigo algunos elementos que serían de propiedad de la víctima. Sin embargo, no aceptó los cargos en su momento y fue enviado a la cárcel.

Alejandra contó que “el primer hombre fue el que capturaron en el sitio donde estaban las cenizas del cuerpo de mi papá y los tres huesos que encontramos”.



18 de septiembre de 2025: se lleva a cabo la captura de Juan Carlos Uribe Bejarano en la Biblioteca Departamental de Cali. Se ordena su detención como sospechoso de la muerte de su propio hermano; sin embargo, tras las audiencias de imputación y medida de aseguramiento, un juez le otorgó la libertad al considerar que no se demostró con suficientes pruebas su supuesta participación en el crimen.

¿Qué pruebas habría contra Juan Carlos Uribe Bejarano?

Alejandra mencionó “chats, conversaciones, videos, escritos, fotos, ya tienen los lugares en donde se reunieron, ya hay mucha información, demasiada, es exceso, eso da totalmente para judicializarlo”.



En las audiencias, la Fiscalía reveló dichas pruebas, que vincularían a Juan Carlos Uribe Bejarano con los autores materiales del homicidio y por las que fue imputado por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado. Pero un juez con función de control de garantías de Cali lo dejó en libertad al considerar que varias de esas pruebas no lo vinculan directamente con el crimen de su hermano.

El caso también vinculó a Moisés Betancourt Zamora, identificado como uno de los sicarios y capturado en Cartagena. No obstante, en el procedimiento fue detenido por error su hermano mellizo, lo que para la familia de Jorge Hernando Uribe Bejarano es un hecho confuso.

“No es Moisés el que iban a traer, desgraciadamente tenía un mellizo exactamente igual de pies a cabeza y por eso es que la juez da la orden de sacarlo y tenía toda la razón, se falló, no sabíamos que tenía un mellizo exactamente igual”, explicó Alejandra.

Cuatro meses después del asesinato y con solo una persona detenida, la hija del empresario envía un mensaje al juez que está llevando el caso: “En este momento lo único que le pido es que tenga piedad, yo solo pido justicia, yo solo pido que salga la verdad”.

Por su parte, Juan Carlos Uribe Bejarano no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y se declaró inocente. Aunque está libre, continuará vinculado a la investigación. El ente acusador apelará para que el hombre sea llevado a prisión mientras avanza el proceso.

