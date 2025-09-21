Hija de Jorge Hernando Uribe habla de pruebas que vincularían a su tío con crimen del empresario

Publicidad
La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación del asesinato del empresario caleño Jorge Hernando Uribe Bejarano, de 74 años. Chats, documentos, llamadas telefónicas y el informe de necropsia apuntan a los nombres de los presuntos autores materiales e intelectuales del crimen, entre ellos Juan Carlos Uribe, que fue detenido y posteriormente dejado en libertad por decisión de un juez de control de garantías.
La hija de la víctima, Alejandra Uribe, habló con Noticias Caracol y considera que han habido hechos confusos en la investigación.
“Él (Juan Carlos) fue la última persona que estuvo con mi padre, él fue a almorzar con mi papá y después de almorzar fue que fue entregado mi papá para que lo asesinaran”, relató Alejandra.
“Fue un día supremamente duro, donde de repente me llaman y me dicen que mi papá no ha llegado a la casa, que no lo encuentran. A mí me dijo eso fue mi tío Toño Uribe, es con el que yo hablo, y desde ahí ya empiezo yo a buscarlo por todas partes, por todas las redes, con todos los amigos cercanos, pero fue una búsqueda totalmente fallida”.
Según la versión inicial de los hermanos Lucero y Juan Carlos Uribe Bejarano, dos días antes de su desaparición lo habrían invitado al apartamento de Lucero para que pasara esas dos noches, versión que confirmó la hija de Jorge Hernando Uribe.
Alejandra contó que “el primer hombre fue el que capturaron en el sitio donde estaban las cenizas del cuerpo de mi papá y los tres huesos que encontramos”.
Alejandra mencionó “chats, conversaciones, videos, escritos, fotos, ya tienen los lugares en donde se reunieron, ya hay mucha información, demasiada, es exceso, eso da totalmente para judicializarlo”.
En las audiencias, la Fiscalía reveló dichas pruebas, que vincularían a Juan Carlos Uribe Bejarano con los autores materiales del homicidio y por las que fue imputado por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado. Pero un juez con función de control de garantías de Cali lo dejó en libertad al considerar que varias de esas pruebas no lo vinculan directamente con el crimen de su hermano.
El caso también vinculó a Moisés Betancourt Zamora, identificado como uno de los sicarios y capturado en Cartagena. No obstante, en el procedimiento fue detenido por error su hermano mellizo, lo que para la familia de Jorge Hernando Uribe Bejarano es un hecho confuso.
“No es Moisés el que iban a traer, desgraciadamente tenía un mellizo exactamente igual de pies a cabeza y por eso es que la juez da la orden de sacarlo y tenía toda la razón, se falló, no sabíamos que tenía un mellizo exactamente igual”, explicó Alejandra.
Cuatro meses después del asesinato y con solo una persona detenida, la hija del empresario envía un mensaje al juez que está llevando el caso: “En este momento lo único que le pido es que tenga piedad, yo solo pido justicia, yo solo pido que salga la verdad”.
Por su parte, Juan Carlos Uribe Bejarano no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y se declaró inocente. Aunque está libre, continuará vinculado a la investigación. El ente acusador apelará para que el hombre sea llevado a prisión mientras avanza el proceso.
