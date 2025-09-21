En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ASONADA EN HUILA
VENEZUELA
GAZA
JORGE HERNANDO URIBE
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hija de Jorge Hernando Uribe habla de pruebas que vincularían a su tío con crimen del empresario

Hija de Jorge Hernando Uribe habla de pruebas que vincularían a su tío con crimen del empresario

“Eso da totalmente para judicializarlo”, dijo Alejandra Uribe sobre su tío, Juan Carlos Uribe Bejarano, que fue dejado en libertad. La joven reveló que hay otras dos personas que estarían vinculadas con el homicidio de su padre, a quien hallaron calcinado y desmembrado.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2025
Comparta en:
Hija de Jorge Hernando Uribe habla de pruebas que vincularían a su tío con crimen del empresario

Publicidad

Publicidad

Publicidad