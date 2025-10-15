¿Qué se sabe de la captura de Luis Alberto Rendón? Cronología de hechos por los que es investigado

El polémico caso por el que es investigado Luis Alberto Rendón Melo continúa dándole la vuelta al país. Su caso se hizo viral porque, al parecer, el sujeto sería responsable de secuestro simple y tortura tras una serie de hechos ocurridos en mayo de 2023, cuando el hombre, quien es el padre de la famosa cantante colombiana conocida como Greeicy Rendón, ordenó a varios hombres retener y golpear a dos trabajadores de su finca ubicada en Rionegro, Antioquia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Al parecer, esta serie de ataques contra los sujetos se llevó a cabo luego de que, presuntamente, desapareciera una caja fuerte que contenía más de mil millones de pesos entre dinero y joyas. Rendón Melo, entonces, habría contratado a cinco hombres para retener ilegalmente a los sospechosos de este presunto robo y posteriormente torturarlos hasta hacerlos confesar. Las víctimas fueron golpeadas y recibieron todo tipo de actos que provocasen dolor para que confesaran sus supuestas culpas en el incidente. Así ocurrieron los hechos.



Cronología del caso de tortura y secuestro en el que estaría involucrado Luis Alberto Rendón

Según un reporte de la Fiscalía General de la Nación que conoció Noticias Caracol, todos los hechos por los que el hombre fue actualmente sometido a una medida de aseguramiento en lugar de domicilio ocurrieron el pasado 8 de mayo de 2023. Presuntamente, Rendón contrató a cinco hombres para que golpearan y retuvieran a dos trabajadores de su finca, de quienes sospechaba por el reciente robo de una supuesta caja fuerte que tenía en su finca en la que habían más de mil millones de pesos.

Los hombres, al parecer por orden de Rendón, convocaron a los trabajadores; los hicieron llegar a la finca para hacer una supuesta reunión y, tan pronto ingresaron al punto fijado de la finca, los interceptaron para posteriormente iniciar con las escalofriantes torturas. La Agencia de Periodismo Investigativo (API) reveló testimonios en los que se conoció que estos cinco individuos habrían cometido crudos ataques contra los trabajadores, entre los que se incluyó ahogarlos con chorros de agua que salían de una manguera a presión.



Revista Semana, en un reciente testimonio al que tuvo acceso, también dio a conocer que uno de los trabajadores, quien tenía problemas de audición, contaba con graves heridas en su cabeza en el momento en que las autoridades llegaron a la finca. Tuvieron que recuperar el dispositivo con el que la víctima lograba escuchar para poder tranquilizarlo e interrogarlo, indagando sobre los actos a los que había sido sometido.

Publicidad

"Ya un poco más calmado, manifestó que le trajeran los audífonos que estaban encima de la nevera, ya que él era sordo, y que los tenía en la habitación donde lo habían tenido retenido; de manera inmediata se le pasan los auriculares y este manifestó que las personas que lo habían lesionado eran las personas que estaban junto a la piscina y que eran las que el señor Luis Alberto (papá de Greeicy Rendón) les habían dicho que les colaborara, que porque le estaban culpando por el hurto de la vivienda principal, pero que él no tenía nada que ver con eso y que no sabía de qué le hablaban", se lee en el testimonio divulgado por la revista citada.



Los hombres que habrían sido contratados por el papá de la artista fueron capturados por la Policía Nacional el mismo día en el que se presentaron los hechos. Por su parte, el padre de la cantante fue capturado tiempo después en Cali, Valle del Cauca. La Fiscalía también dio a conocer que durante las audiencias concentradas, el hoy investigado no aceptó los cargos que se le imputaron.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO