Cuerpo hallado en zona rural sería de auxiliar de vuelo desaparecido en Medellín, según alcalde

El pasado domingo inició la búsqueda de Eric Gutiérrez, ciudadano estadounidense y auxiliar de vuelo, que desapareció en la ciudad de Medellín. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, indicó este viernes 27 de marzo, que un cuerpo sin vida, hallado entre los municipios de Jericó y Puente Iglesias, sería el del extranjero.



"Existe una muy alta probabilidad de que se trate de esta persona. El cuerpo sin vida está siendo trasladado a Medicina Legal en Medellín para su identificación y reconocimiento. Expresamos nuestra solidaridad a sus familiares y amigos. Acabo de darle personalmente la dolorosa noticia a su padre, quien se encuentra en Medellín", explicó el alcalde en un mensaje en su cuenta de X.

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El mandatario de la ciudad también dijo que informó sobre la actualización en la búsqueda al encargado de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y al Cónsul General. "Las investigaciones llevadas por la Policía y la Fiscalía van muy avanzadas y tendrían pistas muy claras que los responsables. Que se haga justicia. Inclusive que los responsables sean pedidos en extradición", agregó Gutiérrez.



¿Qué se sabe de la desaparición del auxiliar de vuelo Eric Gutiérrez en Medellín?

El ciudadano estadounidense Eric Fernando Gutiérrez Molina, de 32 años, un auxiliar de vuelo de la aerolínea American Airlines, desapareció el pasado domingo 22 de marzo en Medellín. Una discoteca ubicada en la zona de Provenza fue el último lugar donde vieron al norteamericano. Las autoridades de la ciudad explicaron que, según registros de cámaras de seguridad, Gutiérrez Molina salió de ese establecimiento y se habría desplazado hacia Itagüí junto a otras personas.

El auxiliar de vuelo llegó a Medellín el sábado 21 de marzo y tenía programado un vuelo con destino a Miami, Florida (EE. UU.) para el día 23 del mismo. Las autoridades asocian la desaparición del estadounidense con un caso de robo empleando escopolamina. "Él y una mujer salen con otras personas hacia un establecimiento en la ciudad de Itagüí y de ahí cuando salen es que no se vuelve a tener conocimiento de cuál es el paradero de Eric", dijo en unas declaraciones en días pasados Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.

