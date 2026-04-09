Datos ocultos del concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí: ¿cuánto habría costado?

En fotografías y videos quedó registrada la visita del cantante vallenato Nelson Velásquez a la cárcel de Itagüí para un concierto que el artista dio al interior de este centro penitenciario. Estas imágenes son claves en las investigaciones anunciadas por las autoridades, especialmente por el Inpec, que indican que este evento no tenía autorización para realizarse en esta cárcel, en la que se encuentran voceros de la Mesa de Paz Urbana, la cual fue suspendida por el Gobierno nacional.



Fiesta dentro de cárcel de Itagüí habría costado 500 millones

Noticias Caracol conoció que la fiesta habría tenido un costo de 500 millones de pesos, de los cuales 100 millones habrían sido destinados para pagarle a Nelson Velásquez. Además, se supo que este evento, al parecer, fue patrocinado por cabecillas de las bandas criminales que están en medio del proceso de paz urbana con el Gobierno.

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Sobre cómo se organizó la parranda vallenata, la concejal Claudia Carrasquilla dijo que los reclusos “aprovecharon la ausencia del director de la cárcel para permitir el ingreso no solamente del cantante, quien desde horas de la mañana estuvo ofreciéndoles el concierto, sino que, además, se ingresó licor y muchos de ellos se encuentran en alto estado de alicoramiento”.

#Ampliación | El Inpec se pronunció por evento de Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí y advirtió que esta celebración no fue autorizada. ¿Hubo un segundo artista? Esto se sabe.



Ampliación >>> https://t.co/VmpIiBCGcn pic.twitter.com/OvivEWdhtz — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 9, 2026

Se suspende Mesa de Paz Urbana tras concierto de Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí

A raíz de que se destapó el escándalo, representantes de la Mesa de Paz Urbana anunciaron que se suspenderán los diálogos hasta esclarecer lo sucedido y el Inpec indicó que nunca se autorizó este evento. También salió al paso el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien dijo que la fiesta no fue aprobada por el Gobierno.



Desde la Delegación de Paz Urbana se indicó que “los hechos denunciados del día de ayer, 8 de abril de 2026, en La Cárcel de Itagüí por el ingreso de un artista, y confirmados por el Instituto Nacional Penitenciario - INPEC, no hacen parte de las garantías de funcionamiento del ECSJ. Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido, y a partir del día de hoy suspendemos la agenda de interlocución con los Voceros de las Estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”.



En cuanto al concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí, el Inpec dijo que “es importante resaltar que esta actividad en ningún momento fue aprobada, ni autorizada por el Gobierno Nacional, Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto”.

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Las medidas que tomó la entidad en torno a estos hechos fueron las siguientes:



"La presencia en el Establecimiento del Director Regional, quien se puso al frente la situación para verificar los hechos".

"Se ordena el cambio inmediato del director Encargado del Establecimiento y el traslado del comandante de vigilancia".

"Se apertura una investigación disciplinaria a 07 funcionarios, quienes estaban de servicio durante la visita".

"Se ordenó la intervención de los Grupos Especiales en el pabellón de alta seguridad del Establecimiento".

Por último, el Inpec dijo que “estas medidas buscan esclarecer las causas de la visita al penal del artista en mención, con el fin de actuar de manera contundente, ante posibles irregularidades durante el procedimiento de ingreso”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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