En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
GUERRA EN MEDIO ORIENTE
ARTEMIS II
ALIAS MISON
CANCILLERÍA
FENÓMENO EL NIÑO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Datos ocultos del concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí: ¿cuánto habría costado?

Datos ocultos del concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí: ¿cuánto habría costado?

Representantes de la Mesa de Paz Urbana suspendieron diálogos tras el escándalo que generó el evento. El Inpec, por su parte, dijo que nunca fue autorizado.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 9 de abr, 2026
Comparta en:
Datos ocultos del concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí: ¿cuánto habría costado?
Polémica por parranda vallenata de Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí -
Noticias Caracol

En fotografías y videos quedó registrada la visita del cantante vallenato Nelson Velásquez a la cárcel de Itagüí para un concierto que el artista dio al interior de este centro penitenciario. Estas imágenes son claves en las investigaciones anunciadas por las autoridades, especialmente por el Inpec, que indican que este evento no tenía autorización para realizarse en esta cárcel, en la que se encuentran voceros de la Mesa de Paz Urbana, la cual fue suspendida por el Gobierno nacional.

Fiesta dentro de cárcel de Itagüí habría costado 500 millones

Noticias Caracol conoció que la fiesta habría tenido un costo de 500 millones de pesos, de los cuales 100 millones habrían sido destinados para pagarle a Nelson Velásquez. Además, se supo que este evento, al parecer, fue patrocinado por cabecillas de las bandas criminales que están en medio del proceso de paz urbana con el Gobierno.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Sobre cómo se organizó la parranda vallenata, la concejal Claudia Carrasquilla dijo que los reclusos “aprovecharon la ausencia del director de la cárcel para permitir el ingreso no solamente del cantante, quien desde horas de la mañana estuvo ofreciéndoles el concierto, sino que, además, se ingresó licor y muchos de ellos se encuentran en alto estado de alicoramiento”.

Últimas Noticias

  1. Corte constitucional decreto
    Corte Constitucional tumba definitivamente el decreto de emergencia económica.
    Archivo
    COLOMBIA

    Corte Constitucional tumba decreto de emergencia económica declarada por gobierno de Gustavo Petro

  2. Luego de que lo abuchearan, renunció gerente de Taxi Imperial y piden levantar bloqueo en El Dorado
    Luego de que lo abuchearan, renunció gerente de Taxi Imperial y piden levantar bloqueo en El Dorado.
    Redes sociales / Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    Luego de que lo abuchearan, renunció gerente de Taxi Imperial y piden levantar bloqueo en El Dorado

Se suspende Mesa de Paz Urbana tras concierto de Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí

A raíz de que se destapó el escándalo, representantes de la Mesa de Paz Urbana anunciaron que se suspenderán los diálogos hasta esclarecer lo sucedido y el Inpec indicó que nunca se autorizó este evento. También salió al paso el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien dijo que la fiesta no fue aprobada por el Gobierno.

Desde la Delegación de Paz Urbana se indicó que “los hechos denunciados del día de ayer, 8 de abril de 2026, en La Cárcel de Itagüí por el ingreso de un artista, y confirmados por el Instituto Nacional Penitenciario - INPEC, no hacen parte de las garantías de funcionamiento del ECSJ. Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido, y a partir del día de hoy suspendemos la agenda de interlocución con los Voceros de las Estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”.

En cuanto al concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí, el Inpec dijo que “es importante resaltar que esta actividad en ningún momento fue aprobada, ni autorizada por el Gobierno Nacional, Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto”.

Publicidad

Las medidas que tomó la entidad en torno a estos hechos fueron las siguientes:

  • "La presencia en el Establecimiento del Director Regional, quien se puso al frente la situación para verificar los hechos".
  • "Se ordena el cambio inmediato del director Encargado del Establecimiento y el traslado del comandante de vigilancia".
  • "Se apertura una investigación disciplinaria a 07 funcionarios, quienes estaban de servicio durante la visita".
  • "Se ordenó la intervención de los Grupos Especiales en el pabellón de alta seguridad del Establecimiento".

Por último, el Inpec dijo que “estas medidas buscan esclarecer las causas de la visita al penal del artista en mención, con el fin de actuar de manera contundente, ante posibles irregularidades durante el procedimiento de ingreso”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Nelson Velásquez

Municipio de Itagüí

Antioquia

Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad