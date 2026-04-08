De hermanos a colegas: gemelos que comparten vocación como agentes de tránsito en Medellín

En las calles de Medellín, donde el flujo vehicular marca el ritmo diario de la ciudad, hay historias que llaman la atención no solo por lo que ocurre en la vía, sino por quienes están detrás del uniforme. Una de ellas es la de los hermanos gemelos Alexánder y Andrés Villa Pineda, dos agentes de tránsito que comparten no solo el mismo oficio, sino también una vocación, ser agentes de tránsito.



De acuerdo con información de la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, estos dos hermanos hacen parte del cuerpo de agentes desde hace cerca de cuatro años, desempeñando su labor en distintos puntos de la ciudad. Su trabajo consiste en regular el tránsito, orientar a conductores y peatones, y contribuir a la seguridad vial, una tarea clave en una ciudad con alta dinámica de movilidad.



¿Por qué ambos decidieron ser agentes de tránsito?

La historia de los hermanos Villa Pineda tiene sus raíces en el barrio Buenos Aires, donde crecieron compartiendo experiencias propias de su condición de gemelos: el colegio, los amigos y las constantes confusiones de quienes intentaban diferenciarlos. Ese parecido, que desde pequeños generaba curiosidad, hoy sigue presente, pero ahora en las vías de Medellín.

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Ambos, de 31 años, encontraron en la movilidad una forma de aportar a la ciudad. Sin embargo, el camino hacia esa vocación no fue simultáneo desde el inicio. Fue Alexánder quien, tras presenciar un accidente de tránsito, comenzó a interesarse por el trabajo de los agentes.

Según explicó a la Alcaldía de Medellín, esa experiencia le permitió observar de cerca cómo se organizaba la vía, se protegía a las personas involucradas y se aplicaban protocolos en medio de una situación crítica.



Ese momento marcó un punto de partida. Decidió formarse en tránsito, transporte y seguridad vial, mientras avanzaba en otra carrera universitaria. Con el tiempo, inició sus prácticas y se adentró en la dinámica del control del tráfico en la ciudad.



Una vocación compartida

En casa, Andrés fue testigo de ese proceso. Ver a su hermano asumir el uniforme, prepararse y salir a cumplir sus funciones despertó en él un interés que con el tiempo se transformó en decisión. “Lo veía ejerciendo y eso me empezó a llamar la atención”, afirmó.



Así, Andrés optó por hacer una pausa en sus estudios de ingeniería y seguir el mismo camino. Lo que comenzó como una inquietud terminó consolidándose en una vocación compartida, que hoy los lleva a desempeñar la misma labor en distintos puntos de Medellín.

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“Somos gemelos y somos agentes de tránsito”, expresaron ambos en un video de Youtube , en el que destacan además el respaldo mutuo que mantienen en su trabajo diario: “Siempre estamos el uno para el otro en cualquier procedimiento y en cualquiera de nuestras funciones”.

Aunque su parecido físico puede generar confusión entre ciudadanos e incluso compañeros, existe una forma clara de diferenciarlos: el número de placa. Alexánder porta la 116, mientras que Andrés lleva la 563.

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A pesar de su similitud, los hermanos reconocen que tienen diferencias. Una de las más evidentes está en el fútbol: uno es hincha del Deportivo Independiente Medellín y el otro del Atlético Nacional. También difieren en su forma de interactuar con las personas: mientras uno es más espontáneo al iniciar conversaciones, el otro prefiere observar antes de intervenir.

Aunque ambos coinciden en la esencia de su labor. “Lo que más nos gusta de ser agentes de tránsito es poder contribuir con la movilidad de Medellín”, aseguran.

Sin embargo, estas diferencias no afectan el compromiso que ambos tienen con su trabajo. Para ellos, hacer parte de la institución representa una oportunidad de servicio y una responsabilidad que asumen con orgullo. “Lo que sentimos por el uniforme es gratitud, ya que nos ha dado todo”, expresan.

Aunque esta historia puede parecer poco común en las vías de la ciudad, lo cierto es que no es el único caso dentro dela Secretaría de Movilidad de Medellín, pues también hay una experiencia similar protagonizada por las hermanas gemelas María Fernanda y Geraldine Gutiérrez Foronda, quienes hicieron parte del cuerpo de agentes de tránsito y, al igual que los hermanos Villa Pineda, compartieron uniforme y vocación por el servicio público.

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Con el paso de los años, su trayectoria profesional continuó dentro de la Administración Distrital y actualmente ambas siguen aportando al desarrollo de la ciudad desde otras dependencias de la Alcaldía de Medellín. Una vinculada a la Secretaría de Gestión Humana y Servicios a la Ciudadanía y la otra a la Secretaría de Turismo y Entretenimiento.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co