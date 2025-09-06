Publicidad

Max Henríquez hace advertencia sobre la temporada de lluvias en el Caribe Colombiano

Max Henríquez hace advertencia sobre la temporada de lluvias en el Caribe Colombiano

El reconocido meteorólogo indicó que hay una similitud entre el huracán Matthew de 2016 y los fenómenos climáticos actuales.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: septiembre 06, 2025 04:16 p. m.
Max Henriquez.jpg
Max Henríquez
Tomadas de redes