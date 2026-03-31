Detalle clave permitió el rescate de hermanitos escondidos en selva de Caquetá: así fue operativo

Durante cuatro días, seis hermanos, cinco menores de edad y una joven de 18 años, se escondieron en la selva para evitar ser recluidos por las disidencias de alias Calarcá en el departamento de Caquetá. El general Edilberto Cortés, comandante de la Sexta División del Ejército, contó en Noticias Caracol en vivo que "resistieron en condiciones extremas, bajo la zozobra de las amenazas" del grupo criminal.

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Sus padres, un hombre de 47 años y una mujer de 38, habían permanecido secuestrados por aproximadamente 11 días por la estructura al mando de alias La Morocha, quien es hermana de alias Urías Perdomo, uno de los cabecillas de las disidencias de 'Calarcá' que estuvo en algún momento capturado en Antioquia, pero que luego quedó en libertad y regresó al departamento de Caquetá para seguir delinquiendo. La pareja logró escapar el pasado 29 de marzo, y el padre de los menores, incluso, le dijo a las autoridades que ese día lo matarían.

Ambas víctimas lograron resguardarse en la base militar ubicada en el sector de Peñas Coloradas, e inmediatamente pidieron ayuda del Ejército, pues las disidencias los amenazaron con reclutar a sus hijos. Fue entonces cuando el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, alertó al Ministerio de Defensa, a la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades, para iniciar la operación con el fin de rescatar a los menores.



Los hermanitos, mientras tanto, según comentó Ruiz Aguilar, lograron refugiarse en la selva con ayuda de "un trabajador" de su papá. En fotos compartidas por las autoridades, se ve a los menores y a la joven de 18 años en medio de los árboles. "El departamento es demasiado extenso, y los menores se encontraban en una vereda que queda a tres horas del casco urbano del municipio de Cartagena del Chairá", indicó el gobernador de Caquetá.



Así fue el rescate de hermanitos en Caquetá

El general Edilberto Cortés relató que desde el domingo iniciaron la planeación para rescatar a los seis hermanitos. "La intención fue hacer una misión humanitaria con la Defensoría, con la Cruz Roja Internacional, pero la distancia hasta el punto desde donde se estaba planeando la operación no permitía hacer un desplazamiento fluvial, razón por la cual se esperó", dijo.



Decidieron entonces "hacer una un asalto aéreo con helicópteros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), con tropas de la de la Fuerza de Despliegue Rápido número 6 y una unidad de operaciones especiales". El lunes, sin embargo, durante el día no pudieron realizar el rescate por las condiciones meteorológicas, por lo que decidieron iniciar la operación a las 8 de la noche. El plan fue ubicar las aeronaves a unos metros de donde estaban los menores, para no asustarlos.

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"Hicimos una infiltración con todos los protocolos, con profesionalismo, con una tropa excelentemente entrenada, excelentemente equipada y lo más importante, motivada por el cumplimiento de proteger estos niños, que era la misión principal", relató el comandante, y añadió que el detalle crucial que permitió el éxito en el operativo fue una palabra clave que se le compartió a la joven de 18 años, quien tenía un teléfono celular desde donde también se envió información sobre su ubicación.

Hacia las tres de la mañana, se hizo efectivo el rescate. Los uniformados ubicaron los helicópteros a aproximadamente un kilómetro de donde estaban los hermanitos. A partir de ahí fueron caminando apoyados con linternas y todo el equipamiento disponible. Los menores, por su lado, les confirmaron que estaban listos gracias a la palabra clave, la cual aseguró que se evitara algún tipo de "contingencia" o trampa por parte de los grupos ilegales.

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"La palabra clave funcionó, ellos dieron la palabra, nosotros le confirmamos. Los dos varones de 16 años fueron los que salieron al punto de encuentro y después ,guiados por ellos, llegamos hasta el punto donde estaban la niña de 18 años y las otras tres niñas menores de edad, una de 3 años, una de 6 años y una de 12 años", relató el comandante.



¿Qué sigue tras el rescate?

Tras ser rescatados, los uniformados les brindaron a los menores y a la joven comida y protección, así como se evaluó su estado de salud con el fin de que se reencontraran con sus padres, quienes permanecieron junto con su hijo mayor, de 22 años, en Peñas Coloradas. El comandante relató que, una vez la familia esté junta, se tendrán que trasladar a la ciudad de Florencia para una revisión final.

Añadió que los padres están "felices y tranquilos", pues si el hombre hubiera decidido ir por su cuenta a rescatar a los niños, "la historia hubiera sido diferente". "En cabeza de ellos estará la decisión de si regresan o sencillamente se acogen a las diferentes rutas que tiene el Gobierno nacional para poder restablecer sus derechos y darles tranquilidad en otra parte del país", dijo el general Edilberto Cortés.

"Atacar a la población, y en especial a los menores, es uno de los peores actos inhumanos y, cuando se comete de manera sistemática, se convierte en un crimen de lesa humanidad. La orden es llevar a la justicia a los principales criminales que estarían detrás de estos hechos. La información que permita su ubicación y captura es clave. Se ofrece recompensa de hasta 400 millones de pesos por alias Urías Perdomo y hasta 200 millones de pesos por alias “La Morocha”, agregó el comandante acerca de los responsables de este hecho.

LAURA VALENTINA MERCADO

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