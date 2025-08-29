Detalles de la balacera en Funza en la que Ejército dio de baja a un señalado ladrón y capturó a dos

En un operativo de seguridad llevado a cabo en la madrugada de este viernes, el Ejército Nacional intervino en un presunto intento de hurto en el municipio de Funza, Cundinamarca, resultando en la neutralización de uno de los sospechosos y la captura de otros dos individuos. El suceso se desencadenó tras un enfrentamiento armado con miembros de la fuerza pública, frustrando lo que, al parecer, era un hecho delictivo planeado por una banda organizada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los hechos ocurrieron en la zona conocida como Provivienda, un sector residencial del municipio, cuando un vehículo de color negro se movilizaba por la zona. Según fuentes militares, el vehículo transportaba a tres sujetos en su interior. Al ser requeridos por miembros del Ejército Nacional, los ocupantes del vehículo intentaron agredir a los militares, lo que provocó una reacción inmediata por parte de las fuerzas del orden. Esta confrontación resultó en una balacera.

El balance preliminar de este enfrentamiento armado es que uno de los ocupantes del vehículo falleció en el lugar de los hechos. Otro de los sospechosos resultó herido y fue capturado, encontrándose en proceso de judicialización mientras recibe atención médica en un hospital. Una tercera persona que también se encontraba en el vehículo fue capturada y se encuentra actualmente en proceso de judicialización.



Señalados ladrones habrían atacado a militares

La alcaldesa de Funza se pronunció sobre el incidente, destacando la "acción oportuna del Ejército Nacional" que permitió frustrar, "al parecer, un hecho delictivo" en el municipio. La mandataria local proporcionó información adicional, señalando que en el vehículo se movilizaban cinco individuos. De estos, dos lograron huir del lugar tras el enfrentamiento. Los tres individuos restantes –uno fallecido, uno herido y capturado, y otro capturado– son de nacionalidad extranjera y, al parecer, contaban con antecedentes judiciales. La alcaldesa también informó que los sospechosos portaban un arma de fuego, intentaron huir y atentaron contra la vida y la integridad de los soldados.



La información que llevó a esta intervención provino de datos previos sobre un "intento aparente de hurto hacia una vivienda de una banda organizada", lo que generó la reacción y posterior balacera. La articulación entre la inteligencia militar y la acción en campo fue crucial para la intervención en este presunto acto delictivo.

Publicidad

Tras el suceso, los hechos son "materia de investigación por parte de las entidades competentes en Funza". La administración municipal ha reiterado su compromiso con la seguridad de la ciudadanía. La alcaldesa afirmó que Funza continuará "trabajando de manera articulada con la fuerza pública", disponiendo "toda nuestra capacidad técnica, humana, operativa y nuestros recursos para garantizar la tranquilidad" de los habitantes del municipio.

Este incidente subraya la constante labor de las fuerzas de seguridad en la protección de la población y el combate a la delincuencia organizada en la región de Cundinamarca. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer todos los detalles del caso y llevar a cabo las acciones judiciales correspondientes.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias