Dirigente del Pacto Histórico denuncia atentado armado en el Cesar: vehículo impactado con balas

La precandidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Cesar, Alexandra Pineda, denunció este domingo, 7 de septiembre, haber sido víctima de un atentado armado mientras adelantaba un recorrido político en el norte del departamento. Según relató en un comunicado y en posteriores declaraciones en sus redes sociales, el hecho ocurrió en la vía que comunica a San José de Oriente con Manaure.

Hombres armados dispararon de manera directa contra el vehículo en el que se desplazaba junto a integrantes de su equipo de trabajo. En total, el automotor recibió siete impactos de bala, uno de ellos en una de las llantas. Pese a la gravedad del ataque, Pineda y sus acompañantes resultaron ilesos, según indicó posteriormente en un video que publicó en sus redes sociales.



Dirigente del Pacto Histórico denuncia atentado armado en el Cesar

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo en el que se movilizaba Pineda junto con varias personas de su equipo de trabajo. El automotor recibió al menos siete impactos de bala, uno de ellos en una llanta. Pese a la gravedad del hecho, tanto la precandidata como sus acompañantes resultaron ilesos.

Pineda confirmó lo ocurrido a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que relató brevemente cómo se produjo el atentado. Señaló que las ráfagas de disparos impactaron de manera directa la camioneta en la que viajaba, aunque pudieron salir del lugar con vida gracias a la rápida acción del conductor y al apoyo cercano de una unidad militar que los acompañaba.



"Hoy fui víctima de un atentado cobarde. Siete impactos de bala fueron dirigidos contra el vehículo en el que me movilizaba. Afortunadamente, estoy con vida, al igual que mis acompañantes. Pero esto no fue solo un ataque contra mí, sino contra el trabajo que hacemos", denunció. La precandidata insistió en que continuará con su actividad política en la región.



Reacción de políticos a denuncia de Alexandra Pineda

El atentado contra Alexandra Pineda generó pronunciamientos inmediatos de diferentes sectores. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se solidarizó con ella y respaldó la denuncia pública: "Condenamos enérgicamente el atentado del que fue víctima la dirigente del Pacto Histórico en el Caribe y el departamento del Cesar, compañera @alexandrapinor. Ocho impactos de bala contra el vehículo en el que se movilizaba, uno de ellos en la llanta", indicó. De acuerdo con Sanguino, fue gracias a la reacción del conductor y a la presencia cercana de una unidad del Ejército que la precandidata pudo salir con vida.

Gustavo Bolívar, aspirante presidencial, recordó que había sostenido un encuentro con ella dos días antes del ataque: "El carro donde se desplazaba la precandidata del PH a la Cámara por Cesar Alexandra Pineda, con quien nos reunimos hace dos días, fue abaleado hoy en la vía de San José de Oriente a Manaure, Cesar. Afortunadamente, ella y su comitiva salieron ilesas", acotó el funcionario.

Incluso el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió al ataque y validó la denuncia presentada por la dirigente: "Sufre atentado nuestra excandidata al congreso Alexandra Pineda. Dispararon 8 tiros a su carro. Examinamos la situación para capturar los autores", escribió.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

