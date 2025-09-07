Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
VIAJE A WASHINGTON
VALERIA AFANADOR
RELLENO DOÑA JUANA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Dirigente del Pacto Histórico denuncia atentado armado en el Cesar: vehículo impactado con balas

Dirigente del Pacto Histórico denuncia atentado armado en el Cesar: vehículo impactado con balas

La mujer aseguró que el vehículo en el que viajaba recibió siete impactos de bala en la vía entre San José de Oriente y Manaure. Esto fue lo que dijo la funcionaria.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 07, 2025 07:37 p. m.
Comparta en:
Denuncia de Alexandra Pineda
Alexandra Pineda, del Pacto Histórico denuncia atentado armado en el Cesar. -
X: @AlexandraPinor