Doble temblor en Colombia este jueves 30 de octubre: departamentos con epicentro

El Servicio Geológico Colombiano reportó dos temblores en la mañana de este jueves. Los movimientos se reportaron en dos departamentos, pero con tan solo unas horas de diferencias.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 30 de oct, 2025
Los dos temblores se originaron en la mañana de este jueves 30 de octubre de 2025.
