Revelan nueva versión de accidente en Antioquia: familia de víctima dice que "no fue por microsueño"

Cada vez son más los detalles que se conocen de la tragedia que hoy enluta al departamento de Antioquia y a todo el país. Un grupo de 40 estudiantes recién egresados del colegio Liceo Antioqueño que estaba regresando a sus casas luego de estar unos días en Tolú (Sucre) tras graduarse, sufrió un grave accidente durante el fin de semana que dejó como saldo 17 personas muertas, incluyendo al conductor del bus. Mientras las familias despiden a los jóvenes, las autoridades trabajan por establecer las causas del fatal siniestro.

Los estudiantes, tras su viaje, venían felices, cantando y riéndose. Otros estaban durmiendo, sin imaginarse lo que sucedería después. “Me encontraba con mis amigos hablando, riéndonos con la música y todo el mundo estaba muy feliz. Estábamos disfrutando del regreso hacia Medellín, de que todo en nuestro paseo fue bastante bien”, contó para Noticias Caracol David Rua, de 16 años, uno de los sobrevivientes y quien es considerado un héroe por ser el que avisó a las autoridades de lo sucedido.

A la altura del municipio de Remedios, en Antioquia, el bus cayó al abismo, y fue en ese momento cuando comenzó el terror. “Me despierto frente a un sonido y un temblor muy aterrador. Cuando abro los ojos, miro cómo todo empieza a levitar y en ese momento me doy cuenta de que estamos cayendo a algún vacío”, contó David, quien viajaba en la parte media del bus, cerca a una ventana del lado izquierdo.



Inmediatamente, se acurrucó en posición fetal debajo de la silla para protegerse, y tras algunos estruendos, el vehículo se detuvo y él logró salir del bus, sin saber que se iba a encontrar con una escena devastadora. “Empiezo a escuchar los gritos de ayuda y veo también, lamentablemente, gente fallecida. Ahí me doy cuenta de que yo estoy bien y que puedo ayudar”, relató, añadiendo que hizo todo lo posible para ayudar a salir a sus compañeros y volver a la carretera para pedir ayuda a las autoridades.



David relató que fue el conductor de una tractomula el que alertó al instante de la situación. Sin embargo, la familia de uno de los estudiantes que logró salvarse también llegó pronto a la escena. "Nosotros viajamos por la mañana a Remedios cuando nos enteramos de la noticia. Alcanzamos a llegar al sitio del siniestro donde pudimos ayudar a sacar varios niños. Se pueden imaginar ver todo esa forma del accidente tan horrible como allá y ver a los niños ya muertos porque había ya niños fallecidos allá y muchos heridos", comentó Carlos Galeano, familiar de Santiago, uno de los jóvenes que sobrevivió.

Los heridos fueron rápidamente trasladados a centros asistenciales de los municipios de Remedios y Segovia, donde se evaluó su estado de salud. Hoy se encuentran despidiendo a sus compañeros, con velatones y sentidos homenajes,recordando los momentos felices que pasaron en sus años de colegio.



La versión de familiar de víctima de accidente en Antioquia

Aunque aún no hay un reporte oficial, se ha dado a conocer que una de las hipótesis del siniestro es un microsueño por parte del conductor, quien falleció en el lugar. También, se habla de una falla mecánica del vehículo que causó que el sujeto perdiera el control del mismo. Varios testimonios tanto de familiares como de víctimas apoyan esta última teoría.

Óscar Gutiérrez, el abuelo de Valeria López, joven de 18 años que falleció en el accidente, indicó para los medios que “eso no fue por un microsueño porque el bus ya venía varado hace mucho rato, tenían que parar cada 10 o 15 minutos y bajar las ventanillas para poder respirar. Que venían muy inconformes y que incluso pidieron que les mandaran otro transporte, pero no se los mandaron". Añadió que la madre de Valeria le dijo que se bajaran del bus, pero "siguieron andando y ocurrió lo que tenía que ocurrir".

David Rua, por su parte, también dijo que habían notado fallas al principio del trayecto, e incluso vio cómo revisaban la batería antes de partir. “Desde el hotel se reportaron fallas de batería, del aire y del motor”, afirmó. También reportó que el aire acondicionado tampoco estaba en óptimas condiciones: “El aire estaba muy pesado, no se alcanzaba a respirar bien, y sentí que algo andaba mal”. Por ahora, las autoridades se encuentran analizando pruebas en el lugar del accidente para determinar qué ocurrió con el bus.

