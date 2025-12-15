Estudiante que no fue a excursión de Liceo Antioqueño recuerda a sus amigos: "Son cosas de Dios"

Sin esperárselo, una decisión le salvó la vida a Juan José Quiceno, joven estudiante del Liceo Antioqueño de Bello, institución educativa que está de luto tras el trágico accidente que terminó con la vida de 16 de sus alumnos, que decidió no asistir a la excursión organizada por sus compañeros que, tristemente, acabó de la peor forma.



El menor habló con Noticias Caracol sobre la razón por la cual no asistió a la excursión y dijo que “una compañera al principio no quería ir. No sé, son cosas de Dios. Uno ahí no puede decir nada más. Gracias a Dios no fui por allá”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ante la pregunta del porqué no fue al evento con sus compañeros, Juan José manifestó que “no me nació, no quise ir”. Además, afirmó haber tenido un mal presentimiento del viaje.

Sobre sus compañeros, dijo que “los conocía a muchos de ellos, compartí momentos muy lindos con ellos y, como dije, que Dios los tenga en su santa gloria”.



El joven llegó a la velatón organizada por vecinos de la comunidad de Bello para despedir a sus compañeros. Con una camiseta en la que varios de sus fallecidos compañeros le escribieron mensajes de despedida de grado 11, Juan José, entre lágrimas, les dio su último adiós.



“Te amo mucho, compa”, “gracias por todo”, “el amor de mi vida”, “te quiero” y “te amo”, son algunos de los mensajes que Juan José llevaba escritos en su camiseta el colegio.



Habla familiar de Mariana Upegui, estudiante de Liceo Antioqueño muerta en accidente

Otra de las dolorosas historias de la tragedia de los estudiantes del Liceo Antioqueño es la de Mariana Upegui, quien estaba lista para ingresar a la universidad a cumplir su sueño de ser periodista. “Una niña hermosa, inteligente, llena de vida, siempre en pro de los demás, de sus compañeros del estudio. Pasó a la Universidad de Antioquia. Tenía demasiados dueños. Iba a estudiar literatura, periodismo también quería, abogada. Ella tenía el potencial para hacer mil cosas”.

Publicidad

Además, la mujer señaló que pasó varias horas en el hospital esperando por información del cuerpo sin vida de Mariana Upegui. “Desde las 4:00 de la mañana estamos tratando de tener cualquier información porque la información ha sido demasiado confusa”.



"Vi a los niños muertos"

Mientras tanto, en centros asistenciales de Medellín del Nordeste se recuperan los heridos. “Mi hijo se llama Santiago Galeano Quintero. Está bien, gracias a Dios. Ya está aquí en recuperación el Pablo Tobón. Nosotros viajamos por la mañana a remedios cuando nos enteramos de la noticia. Alcanzamos a llegar al sitio del siniestro donde pudimos ayudar a sacar varios niños y ahí nos enteramos pues que ya mi hijo se lo habían llevado para Remedios”, manifestó Carlos Galeano, familiar de un sobreviviente.

El hombre narró cuál fue el panorama cuando llegó al lugar del accidente: “Se pueden imaginar ver todo esa forma del accidente tan horrible como allá y ver a los niños ya muertos porque había ya niños fallecidos allá y muchos heridos”.

Publicidad

Jonathan Molina, otro familiar de uno de los sobrevivientes, sostuvo en noticias caracol que su sobrino “quedó sin ropa, sin nada, pues nada más una pantaloneta. Acá le traigo ropa para que se ponga. A nosotros nos llamaron de los hospitales y así nos dimos de cuenta de eso”.

En el lugar del accidente las autoridades tratan de hallar pistas para establecer lo ocurrido, pues las causas del accidente son aún materia de investigación. También se avance en la atención psicosocial de los familiares de las víctimas.

Y aunque nada puede calmar el dolor de quienes perdieron sus seres queridos, la esperanza de las autoridades es hallar las causas del siniestro y confiar en que en los centros asistenciales se recuperarán quienes tuvieron una segunda oportunidad.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

Publicidad

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE ÉRIKA ZAPATA, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL