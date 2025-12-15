“Si el mundo me diera mil oportunidades, me las gastaría contigo”: novio de Mariana Upegui

Antioquia atraviesa horas de profundo dolor tras el accidente de tránsito ocurrido en una vía del nordeste del departamento, cerca del municipio de Segovia, que dejó 17 personas muertas, entre ellas 16 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello que regresaban de una excursión de grado once. La tragedia ha conmocionado al país entero y ha puesto rostro y nombre a sueños que quedaron truncados de manera abrupta.

Entre las víctimas se encuentra Mariana Upegui Escobar, una joven recordada por su sensibilidad, su amor por la lectura y su deseo de convertirse en docente. Tenía su cupo asegurado en la Universidad de Antioquia, donde estudiaría Licenciatura en Lengua Castellana, y soñaba con enseñar a niños y jóvenes. Su historia, como la de sus compañeros, ha sido reconstruida en medio de homenajes, flores y mensajes de despedida que rodean hoy a su institución educativa.

Uno de los testimonios más conmovedores es el de Simón García, su novio, quien con la voz entrecortada intentó describir quién era Mariana más allá de la tragedia. “Le encantaba enseñar, le gustaban mucho los niños, le fascinaban los libros. Nunca había conocido a alguien a quien le gustara tanto leer”, relató. La poesía era su refugio y Pablo Neruda, su autor favorito, especialmente el poema número 20, que solía leer y compartir.



Noticia en desarrollo