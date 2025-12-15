En vivo
COLOMBIA  / "Si el mundo me diera mil oportunidades, me las gastaría contigo": novio de Mariana Upegui

“Si el mundo me diera mil oportunidades, me las gastaría contigo”: novio de Mariana Upegui

Simón García, novio de una de las jóvenes que falleció en accidente de bus, leyó un poema que le escribió a su enamorada días antes de su deceso. Contó que tuvo un mal presentimiento antes del viaje a Tolú.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de dic, 2025
Mariana Upegui
Le gustaba leer-
Noticias Caracol

