Docente en Cali, condenado por abuso de 9 estudiantes: había más de 70 denuncias a otros profesores

José Fener Castaño Carmona, quien fue docente en el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, en Valle del Cauca, fue condenado a 14 años y 4 meses de prisión por el abuso sexual de nueve de sus estudiantes, entre los años 2014 y 2022. (Lea también: Alarma por casi 70 denuncias de abuso sexual contra docentes de Instituto de Bellas Artes en Cali)

La denuncia contra este maestro se remonta a mayo de 2022, cuando varias estudiantes interpusieron más de 70 denuncias contra por lo menos 12 profesores de ese centro educativo. En su momento, Ángela Bastidas, una de las manifestantes, dijo a Noticias Caracol que las víctimas sufrieron “abusos mentales, psicológicos y también sexuales. Ha habido casos donde, hace cinco años, se han venido manifestando casos donde profesores lo hacen con la excusa de que es arte”.

Para esa época, solo dos de los profesores denunciados fueron apartados del cargo, como lo confirmó la entonces gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán.



Élmer Montaña, que representaba a las víctimas, dijo que “lo aterrador de esto es que aquí hay una estrategia muy bien diseñada por parte de estos profesores para engañar a las estudiantes y hacerles creer que los abusos sexuales que están cometiendo con ellas hacían parte del proceso de formación artística, y yo creo que eso es un elemento muy importante que debe tener en consideración la Fiscalía General de la Nación”.



A un profesor lo detuvieron cuando estaba votando

Se trataba de Camilo Alberto Capote Zamora, detenido el 29 de mayo de 2022, día de elecciones. El docente, que impartía clases en un programa de licenciatura en artes escénicas y en un programa infantil y juvenil, fue imputado por acceso carnal violento, actos sexuales violentos y acoso sexual agravado.

Según detalló la Fiscalía General de la Nación, “al parecer el docente se aprovechó de su posición de autoridad académica y, entre 2014 y 2021, agredió sexualmente a algunas estudiantes que asistieron a sus clases”.

Fuero por lo menos nueve alumnas, siete de ellas menores de edad para la época de los hechos, quienes “fueron sometidas en contra de su voluntad y abusadas sexualmente en las instalaciones del instituto y en el vehículo particular del docente”, indicó el ente acusador.

Entretanto, José Fener Castaño Carmona fue declarado culpable de los delitos de acto sexual violento agravado y acoso sexual, y deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario.

De acuerdo con la investigación, el profesor aprovechó “su posición de autoridad y dominio durante la clase de actuación que dirigía, realizó insinuaciones íntimas y tuvo comportamientos indebidos y de tipo sexual con varias de sus estudiantes. Estos comportamientos se prolongaron durante ocho años”.

El fallo contra el docente de Cali es de primera instancia y el acusado podrá apelar la decisión.

