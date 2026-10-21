Docente murió tras recibir una puñalada en Santander: su pareja fue capturada

El asesinato de un reconocido docente en el municipio de Rionegro, Santander, ha causado conmoción entre la comunidad educativa y los habitantes de la región. El caso ocurrió durante la madrugada de este miércoles 21 de octubre, cuando una discusión al interior de una vivienda terminó con una herida mortal que le costó la vida al profesor Juan Carlos Álvarez González, de 64 años.

De acuerdo con la información revelada por Blu Radio, el hecho se registró en una residencia ubicada en el barrio Santa Cruz de la Colina, donde el educador se encontraba junto a su pareja sentimental. Según el reporte entregado por las autoridades, ambos habrían protagonizado un altercado que terminó de manera trágica.

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La víctima sufrió una lesión con arma cortopunzante a la altura del cuello. Aunque fue trasladada de urgencia al hospital de Rionegro para recibir atención médica, la gravedad de la herida impidió que los profesionales de la salud lograran salvarle la vida. El docente falleció poco después de su ingreso al centro asistencial.



Conmoción en Rionegro, Santander, por la muerte del profesor Juan Carlos Álvarez, de 64 años, quien falleció tras resultar herido en un caso de violencia intrafamiliar. Su esposa fue capturada por la Policía. El docente llevaba 25 años en el colegio Frey Nepomuceno #VocesySonidos pic.twitter.com/ASFzNY01M4 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 21, 2026

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Qué se sabe sobre la captura de la pareja del docente

Según informó Blu Radio, la mujer que acompañaba al profesor al momento de los hechos fue capturada por la Policía y puesta a disposición de las autoridades competentes mientras avanza la investigación judicial. De acuerdo con la versión que entregó a los investigadores, la mujer aseguró que actuó para defenderse de una presunta agresión. En su relato señaló que, en medio de la discusión, el hombre habría intentado atacarla físicamente, por lo que tomó un cuchillo y lo utilizó para protegerse, causándole la lesión que posteriormente derivó en su muerte.

Sin embargo, las autoridades han enfatizado que esta es una de las versiones que hacen parte del proceso y que todavía no existe una conclusión definitiva sobre lo ocurrido. El caso deberá ser analizado por la Fiscalía y los organismos judiciales encargados de establecer las circunstancias exactas del hecho y las posibles responsabilidades penales.

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Los investigadores adelantan labores para reconstruir lo sucedido durante las horas previas a la agresión, recopilar testimonios y evaluar las pruebas disponibles. Entre los aspectos que serán revisados se encuentra la verificación de la presunta legítima defensa alegada por la mujer y la existencia de elementos que permitan esclarecer cómo se desarrolló la confrontación.



Conmoción en Rionegro por la muerte del educador

La noticia generó profundo impacto en Rionegro, donde Juan Carlos Álvarez González era ampliamente conocido por su trayectoria en el sector educativo. Según reportó Blu Radio, el hombre se desempeñaba como docente de educación física en el Colegio Integrado Fray Nepomuceno Ramos, institución en la que dejó huella entre estudiantes, compañeros y directivos.

Medios regionales también destacaron que el profesor era una figura apreciada dentro de la comunidad, razón por la cual su fallecimiento provocó múltiples expresiones de solidaridad hacia sus familiares y seres cercanos. La noticia se difundió rápidamente en el municipio, donde varias personas lamentaron la pérdida de un educador que dedicó gran parte de su vida a la formación de nuevas generaciones.

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Mientras tanto, el proceso judicial continúa en marcha. Las autoridades buscan determinar si los hechos ocurrieron bajo un escenario de legítima defensa o si existen otros elementos que modifiquen la interpretación jurídica del caso. Por ahora, la pareja sentimental del docente permanece vinculada a la investigación y será la justicia la encargada de definir su situación legal.

ÁNGELA URREA PARRA

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