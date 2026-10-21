Pareja en Suesca fue encontrada sin vida dentro de una finca: hipótesis del crimen

Dos cuerpos que correspondían a una pareja fueron encontrados en una finca de Suesca, municipio de Cundinamarca, bajo circunstancias que hoy son investigadas por las autoridades para establecer qué les ocurrió. Las víctimas fueron identificadas como Alejandra Torres y Jorge Alejandro Vivas Alba. Los hechos ocurrieron específicamente en la vereda Teneria.



La Policía Nacional en Cundinamarca confirmó el fatal suceso y lamentó lo ocurrido. De acuerdo con el reporte, las dos personas perdieron la vida por heridas causadas con arma cortopunzante. “Rechazamos categóricamente todo acto de violencia que atente contra la vida e integridad de las personas”, manifestó el coronel Luis Carlos Romero Galvis, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca.

Al parecer, las alarmas se encendieron para los allegados de la pareja cuando se dieron cuenta de que ninguno de los dos respondía sus celulares, por lo que decidieron ir hasta la finca donde vivían. Lo que encontraron fue la macabra escena de Alejandra y Jorge, yaciendo sin vida y con las heridas ya mencionadas por la Policía. (Lea también: Eva Ferrer rindió declaración juramentada ante la Fiscalía tras señalamientos contra Alcocer)

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Una vez se recibió la alerta, la Policía inició actividades junto con la Fiscalía, la Seccional de Investigación Criminal y la Seccional de Inteligencia Policial para adelantar las respectivas investigaciones. El comandante del Departamento de Cundinamarca aseguró que las capacidades institucionales fueron desplegadas para esclarecer lo ocurrido y capturar a los responsables. No obstante, desde ya el caso enfrenta ciertas dificultades. (Le puede interesar: Las otras tragedias de familia de Donovan Balanta: "Se agarró a tomar, le dio un infarto y falleció")



La principal hipótesis del crimen de la pareja en Suesca

Noticias Caracol consultó con la Fiscalía General para conocer los últimos avances de este caso, que sigue en indagación. El gran reto para esclarecer qué ocurrió radica en la ausencia de cámaras de seguridad para realizar un seguimiento del posible o los posibles responsables. Por lo tanto, el ente investigador tendrá que acudir a otros métodos para compilar elementos materiales probatorios. Aunque ya existe una hipótesis inicial que le apunta al posible móvil del crimen: una supuesta venganza.

María Paula Rodríguez Rozo

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